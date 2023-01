Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre con un tempo decisamente migliore rispetto ai giorni scorsi ma il versante adriatico sarà marginalmente influenzato dal transito di veloci sistemi nuvolosi tra martedì e mercoledì

- Advertisement -

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

Sulla nostra penisola il tempo è decisamente migliorato a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione sull’Europa occidentale che ha favorito lo spostamento dell’instabilità verso il cuore del Mediterraneo e una conseguente generale attenuazione della nuvolosità anche sulle nostre regioni centrali dove, tuttavia, le temperature sono ulteriormente diminuite rispetto ai giorni scorsi – Nelle prossime ore non si prevedono sostanziali variazioni, avremo condizioni di tempo stabile su tutte le nostre regioni e residui annuvolamenti sul settore adriatico, in ulteriore attenuazione nel corso della giornata anche se, dalle prime ore della giornata di martedì, nubi medio alte e stratificate raggiungeranno le nostre regioni e potranno favorire nuovi annuvolamenti, unitamente all’arrivo di nubi più consistenti attese sulla nostra regione e sul Molise, specie sul settore adriatico nelle prime ore della mattinata di venerdì, e non si escludono occasionali precipitazioni sparse, in miglioramento nel corso della giornata – viene evidenziato sul sito web. Un nuovo disturbo delle condizioni atmosferiche si manifesterà, molto probabilmente, tra venerdì e sabato, a causa della discesa di masse d’aria fredda sui vicini Balcani che, marginalmente, raggiungerà le nostre regioni centro-meridionali adriatiche e potrà dar luogo ad annuvolamenti, venti in rinforzo e possibili rovesci: vedremo – recita il testo pubblicato online.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso sulle zone collinari, interne e montuose con gelate diffuse, attenzione, specie durante le ore serali, notturne e al primo mattino – riporta testualmente l’articolo online. Residui annuvolamenti potranno localmente interessare le aree costiere e le zone collinari prossime alla costa, in ulteriore attenuazione nel corso della mattinata – si apprende dal portale web ufficiale. In serata-nottata e nelle prime ore della mattinata di martedì saranno possibili nuovi addensamenti sul settore collinare costiero e non si escludono precipitazioni sparse, in miglioramento nel coso della mattinata – viene evidenziato sul sito web.

Temperature: In diminuzione, specie nei valori minimi con gelate diffuse – In lieve aumento nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi in nottata e nella mattinata di martedì.

Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

