Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre con un tempo decisamente migliore rispetto ai giorni scorsi ma l’arrivo di correnti atlantiche potrà favorire condizioni di instabilità sulle zone montuose nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è decisamente migliorato rispetto ai giorni scorsi e, dopo una domenica caratterizzata dal bel tempo ma con annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, la settimana si aprirà con l’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica in quota che, nelle prossime ore e nella giornata di martedì, favoriranno lo sviluppo di addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica, specie nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, con rovesci e possibilità di temporali, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Poche novità nella giornata di martedì, tempo migliore al mattino ma con annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche sparse, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano una probabile progressiva espansione di un promontorio di alta pressione a partire da metà settimana che, se confermato, favorirà condizioni di tempo stabile e temperature in progressivo aumento, specie al centro-nord, mentre tra mercoledì e giovedì saranno ancora possibili addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica – viene evidenziato sul sito web. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso con annuvolamenti nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino in temporanea attenuazione nel corso della mattinata con ampie schiarite, mentre dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti lungo la dorsale appenninica con rovesci e possibili manifestazioni temporalesche, in estensione verso le zone pedemontane ed alto collinari che si affacciano sul versante adriatico ma in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Poche novità nella giornata di martedì, ampie schiarite al mattino ma con addensamenti nel pomeriggio, specie sulle zone montuose, con rovesci sparsi, anche temporaleschi, in estensione verso il settore adriatico (zone pedemontane e collinari), ma in attenuazione entro la serata – Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli orientali con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera, specie nel pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Occidentali sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata e nel pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, oggi, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org