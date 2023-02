Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre con un tempo decisamente più freddo ed instabile rispetto ai giorni scorsi. L’instabilità continuerà a manifestarsi anche nei prossimi giorni

- Advertisement -

Sulla nostra penisola il tempo è decisamente peggiorato a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica alimentata dalla discesa di masse d’aria fredda di origine artica che, nella giornata di ieri, hanno raggiunto soprattutto l’Europa centro-occidentale, l’arco alpino e, marginalmente le nostre regioni centro-settentrionali, dove le temperature sono sensibilmente diminuite rispetto ai giorni scorsi – precisa il comunicato. La presenza di un minimo depressionario sul Mediterraneo occidentale, in lento spostamento verso levante, continuerà a mantenere attive condizioni di instabilità anche nei prossimi giorni, in particolare nella giornata di mercoledì torneranno precipitazioni diffuse e nevicate sui rilievi appenninici (quota neve in rialzo) anche sulle nostre regioni centrali – aggiunge la nota pubblicata. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, inoltre, evidenziano la persistenza di condizioni di instabilità almeno fino alla fine della settimana, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo da nuvoloso a coperto con precipitazioni diffuse che si manifesteranno su gran parte del territorio regionale ma risulteranno più frequenti sulle zone montuose e sul versante adriatico, nevose sui rilievi al disopra dei 700-900 metri nel Teramano, nel Pescarese e sull’Alto Aquilano, al disopra dei 900-1100 metri nel Chietino e sull’Alto Sangro – Schiarite sono attese dal pomeriggio-sera, ad iniziare dalla Marsica, dall’Aquilano e dall’Alto Sangro, in estensione verso le restanti zone entro le prime ore della mattinata di martedì. Nuovo peggioramento atteso dal tardo pomeriggio-sera di martedì.

Temperature: In ulteriore lieve diminuzione, specie nel Teramano, nel Pescarese e nell’Aquilano – recita il testo pubblicato online. Valori in graduale aumento da martedì.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo la fascia costiera e collinare –

Mare: Generalmente molto mosso –

