Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre con un tempo in miglioramento su gran parte delle nostre regioni anche se non mancheranno residui addensamenti tra il Chietino e il vicino Molise. Annuvolamenti nel pomeriggio ma senza fenomeni

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è in ulteriore miglioramento a causa della graduale espansione di un promontorio di alta pressione che, a partire dalle prossime ore e almeno fino alla giornata di mercoledì, garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni anche se, nelle prossime ore, residue infiltrazioni di aria fredda in discesa sui vicini Balcani e sull’Adriatico potranno dar luogo a residui annuvolamenti tra la nostra regione (Chietino, Vastese) e il vicino Molise, in miglioramento nel corso della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Tempo stabile nelle giornate di martedì e mercoledì ma la nuvolosità tornerà ad aumentare da mercoledì in quanto, nei prossimi giorni, le correnti atlantiche favoriranno l’arrivo di sistemi nuvolosi in grado di raggiungere anche l’Italia e, alla base dei dati attuali, un nuovo peggioramento potrebbe manifestarsi nel corso della giornata di giovedì, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili residui addensamenti nel Chietino, in particolare nel Vastese e a ridosso dei rilievi, in graduale miglioramento dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, inoltre, saranno possibili nuovi annuvolamenti a causa del transito di corpi nuvolosi diretti principalmente verso i vicini Balcani: si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni e lasceranno spazio ad un nuovo miglioramento delle condizioni atmosferiche in serata-nottata e nella giornata di martedì.Temperature: In diminuzione, specie nei valori minimi – precisa la nota online. Stazionarie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera – Mare: Poco mosso o localmente mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

