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lunedì, Giugno 1, 2026
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Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre con una graduale attenuazione dell’alta pressione e con l’arrivo di correnti atlantiche che favorirà un deciso aumento dell’instabilità al centro-nord e temperature in graduale diminuzione

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Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La vasta area di alta pressione che da giorni determina condizioni di tempo stabile e temperature elevate sull’Europa occidentale e sul Mediterraneo occidentale tenderà ulteriormente ad attenuarsi a partire dalle prossime ore e, di conseguenza, masse d’aria fresca di origine atlantica attraverseranno le regioni centro-settentrionali e determineranno un deciso aumento dell’instabilità, già in atto al nord, in estensione verso le nostre regioni centrali nel corso del pomeriggio-sera – L’ingresso di masse d’aria fresca favorirà lo sviluppo di temporali sulle regioni settentrionali, in graduale estensione verso le regioni centrali nel pomeriggio-sera: i fenomeni saranno più probabili su Toscana, Umbria e Marche dove potrebbero risultare anche di forte intensità, tuttavia nel pomeriggio-sera non è da escludere una graduale estensione dei fenomeni verso la nostra regione, in particolare verso l’Alto Aquilano, verso il Teramano e sulle zone montuose, occasionalmente sul Pescarese, ma in attenuazione entro la nottata – viene evidenziato sul sito web. Una nuova perturbazione atlantica si avvicinerà alla nostra penisola nella giornata di martedì ed inizierà a portare un progressivo peggioramento dapprima al nord, in estensione verso le nostre regioni centrali nella giornata di mercoledì con rovesci e temporali, localmente di moderata intensità, e temperature in diminuzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Instabilità che, alla base dei dati attuali, potrebbe continuare fino alla giornata di venerdì, ma si tratta di una tendenza ancora piuttosto incerta e dovrà essere confermata nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con estese velature, specie al mattino, tuttavia la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, ad iniziare dalle zone interne e montuose, in ulteriore intensificazione nel tardo pomeriggio con rovesci sparsi e possibili manifestazioni temporalesche, più probabili sull’Alto Aquilano e nel Teramano, tuttavia non si escludono fenomeni in sconfinamento verso le restanti zone del Pescarese e del Chietino entro la serata, con probabili raffiche di vento lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. In nottata e nelle prime ore della mattinata di martedì la nuvolosità tornerà gradualmente ad attenuarsi ma nuovi addensamenti sono attesi nel pomeriggio-sera di martedì sulle zone interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Temperature: Stazionarie al mattino ma con valori in calo nel pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Venti: Occidentali sulle zone interne e montuose con rinforzi sulle zone montuose; orientali lungo la fascia costiera e collinare – si apprende dalla nota stampa. Tra il tardo pomeriggio e la serata non si escludono raffiche di vento dai quadranti settentrionali lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso al mattino ma con moto ondoso in aumento dal tardo pomeriggio-sera – Previsioni meteo a cura di Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, poco fa, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org

 

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