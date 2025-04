Previsioni AbruzzoMeteo: La situazione meteorologica è in lento miglioramento tuttavia nelle prossime ore saranno ancora presenti annuvolamenti con possibili precipitazioni sparse. Schiarite dal pomeriggio-sera

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di instabilità a causa della presenza di masse d’aria fredda in quota che hanno favorito lo sviluppo di sistemi nuvolosi su gran parte delle nostre regioni anche se, rispetto alla giornata di ieri, la situazione meteorologica è in graduale miglioramento e nelle prossime ore inizieranno a manifestarsi schiarite ad iniziare dal settore adriatico, specie dal pomeriggio-sera – Durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, inoltre, assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica, occasionalmente associati a rovesci sparsi ma in attenuazione in serata e in nottata – Nella giornata di giovedì un promontorio di alta pressione in risalita verso la nostra penisola favorirà un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche anche se, sul bordo orientale dell’alta pressione, giungeranno nuovi impulsi di aria fredda che potrebbero dar luogo a nuovi addensamenti sul versante adriatico, soprattutto nella giornata di venerdì, occasionalmente associati a rovesci sparsi – precisa la nota online. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, una probabile intensa discesa di masse d’aria gelida sull’Europa orientale e sui vicini Balcani che, alla base dei dati attuali, raggiungeranno marginalmente la nostra penisola a partire da domenica e nei primi giorni della prossima settimana, con conseguente generale calo delle temperature su tutte le regioni e tempo in graduale peggioramento – recita il testo pubblicato online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili precipitazioni sparse, più probabili sul versante adriatico, nevose sui rilievi appenninici al disopra dei 1200 metri, in graduale attenuazione dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio – Tra il pomeriggio e la serata, inoltre, saranno possibili ampie schiarite sul versante adriatico, mentre addensamenti consistenti potrebbero manifestarsi sulle zone montuose ed interne dove non si escludono residue precipitazioni, in ulteriore miglioramento entro la serata e nella giornata di giovedì con ampie schiarite su gran parte del territorio regionale – Temperature: Stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti nord-orientali con residui rinforzi lungo la fascia costiera – Mare: Mosso o molto mosso con moto ondoso in lenta attenuazione da stasera – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

