Previsioni AbruzzoMeteo: L’alta pressione continuerà a garantire condizioni di tempo stabile nelle prossime ore ma da domani inizierà ad attenuarsi e venerdì arriverà una perturbazione atlantica

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni e non si prevedono sostanziali variazioni nelle prossime ore e nella giornata di giovedì, anche se non si escludono occasionali annuvolamenti, mentre a partire da venerdì l’alta pressione tenderà ad attenuarsi ad iniziare dal Mediterraneo occidentale e dalla Sardegna e, di conseguenza, sistemi nuvolosi di origine atlantica raggiungeranno la nostra penisola tra venerdì e sabato, con conseguente graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche – si apprende dalla nota stampa. Nelle prossime ore e per gran parte della giornata di giovedì proseguirà il bel tempo sulle nostre regioni centrali, pur con possibili annuvolamenti nella giornata di giovedì, e le temperature subiranno un graduale aumento nei valori massimi ma tenderanno a diminuire durante le ore serali, notturne e al primo mattino – aggiunge testualmente l’articolo online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno con occasionali annuvolamenti nel Vastese, specie al mattino, mentre foschie e banchi di nebbia potrebbero manifestarsi nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano, in diradamento nel corso della mattinata – si apprende dal portale web ufficiale. Poche novità nella giornata di giovedì, prevalenza di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso ma con possibili annuvolamenti (nubi medio-alte e stratificate) nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi, in diminuzione le minime, in particolare sulle zone interne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Venti: Deboli di direzione variabile sulle zone interne e montuose, settentrionali lungo la fascia costiera con occasionali rinforzi.Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

