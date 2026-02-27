Previsioni AbruzzoMeteo: L’alta pressione continuerà a garantire condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni anche nel fine settimana ma con possibili annuvolamenti e foschie/nebbie nelle pianure nelle valli

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile su tutte le nostre regioni, ma la persistenza dell’alta pressione ha favorito e favorirà ancora la formazione di foschie e banchi di nebbia nelle pianure e nelle valli del centro-nord, soprattutto durante le ore più fredde della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Le temperature subiranno un progressivo aumento, specie nei valori massimi, e fino alla giornata di domenica non si prevedono sostanziali variazioni nei valori minimi – Tuttavia, da domenica l’alta pressione inizierà ad attenuarsi e masse d’aria umida di origine atlantica raggiungeranno dapprima il Mediterraneo occidentale e poi, molto probabilmente, anche la nostra penisola, soprattutto nel corso della prossima settimana – Aumenterà la nuvolosità da domenica e nei primi giorni della prossima settimana, ad iniziare dai settori tirrenici e dalla Sardegna – si apprende dal portale web ufficiale. Non si prevedono comunque sostanziali variazioni, almeno fino ai primi giorni della prossima settimana, successivamente non è da escludere l’arrivo di sistemi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, anche se al mattino e comunque durante le ore più fredde della giornata saranno possibili foschie e banchi di nebbia, soprattutto nelle valli interne appenniniche della Marsica, dell’Aquilano e sull’Alto Sangro, localmente anche nelle valli e nelle pianure che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Non si prevedono sostanziali variazioni nel fine settimana, anche se sembra probabile un graduale aumento della nuvolosità nella giornata di domenica – Temperature: In aumento nei valori massimi, stazionarie nei valori minimi.Venti: Deboli, a regime di brezza – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Quasi calmo o poco mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

