Previsioni AbruzzoMeteo: L’alta pressione di matrice nord africana continuerà a favorire temperature elevate su gran parte delle nostre regioni con afa in intensificazione lungo le coste. Instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere protetta da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che determina condizioni di tempo stabile e temperature ben al disopra delle medie stagionali anche se, rispetto ai giorni scorsi, un debole cedimento della struttura di alta pressione in quota ha favorito lo sviluppo di temporali anche di forte intensità nel pomeriggio-sera sull’arco alpino, sulle regioni settentrionali, lungo la dorsale appenninica e sul versante tirrenico – aggiunge testualmente l’articolo online. Non cambierà di molto la situazione meteorologica nelle prossime ore, proseguirà il bel tempo soprattutto nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio torneranno a formarsi addensamenti consistenti che riguarderanno i rilievi appenninici, in particolare i rilievi della Marsica e dell’Alto Sangro, con rovesci e temporali in estensione verso il vicino Lazio, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Nuovi temporali, anche di forte intensità, sono altresì attesi sulle regioni settentrionali, dapprima sull’arco alpino, ma in arrivo anche sulle aree di pianura entro il pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Poche novità nei prossimi giorni, tuttavia alla base dei dati attuali l’alta pressione tornerà ad espandersi verso l’Italia a partire da giovedì e, di conseguenza, le temperature subiranno un ulteriore aumento, specie nei valori massimi, in particolare al nord, sul versante tirrenico, sulla Sardegna e sulle zone interne delle nostre regioni adriatiche, specie da venerdì e nel fine settimana – si apprende dal portale web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte e stratificate, in attenuazione in mattinata, mentre nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio sono attesi nuovi addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici con rovesci e manifestazioni temporalesche sui rilievi della Marsica e dell’Alto Sangro, localmente nell’Aquilano, in estensione verso il vicino Lazio ma in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Non si prevedono sostanziali variazioni lungo la fascia costiera e collinare dove proseguirà il bel tempo con possibili annuvolamenti nel pomeriggio e afa in intensificazione lungo le coste – . Situazione simile alla giornata odierna la ritroveremo domani, mercoledì, bel tempo al mattino con possibili temporali sulle zone interne e montuose nel pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature: Stazionarie o in lieve aumento, specie le massime, ma con valori che si manterranno ben al disopra delle medie stagionali.Venti: Deboli a regime di brezza o settentrionali.Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 04, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org