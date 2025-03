Previsioni AbruzzoMeteo: L’alta pressione in attenuazione favorirà il transito di sistemi nuvolosi di origine atlantica nel fine settimana e un graduale aumento delle temperature sulle regioni centro-meridionali

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: L’area di alta pressione che in questi ultimi giorni ci ha regalato condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni centro-settentrionali tenderà progressivamente ad attenuarsi a partire dalle prossime ore e nel fine settimana, ad iniziare dalle regioni settentrionali e dal versante tirrenico, favorendo l’avvicinamento di un sistema nuvoloso di origine atlantica che, nella giornata di sabato, attraverserà le regioni settentrionali e si spingerà marginalmente verso le nostre regioni centrali – precisa il comunicato. La perturbazione sarà preceduta da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali che determineranno un progressivo rialzo delle temperature e la risalita di polvere/sabbia africana in sospensione in quota verso la nostra penisola, con conseguente cielo lattiginoso anche laddove saranno presenti ampie schiarite – La perturbazione in transito sabato raggiungerà anche le nostre regioni centrali e favorirà un moderato peggioramento sul settore tirrenico e sulle zone appenniniche, dove sono attesi rovesci anche di moderata intensità, occasionalmente a carattere temporalesco: non si escludono fenomeni in sconfinamento verso il settore adriatico, tuttavia la probabilità più elevata di fenomeni riguarderà soprattutto le aree interne ed appenniniche – A partire da domenica si prevedono condizioni di tempo instabile a causa dell’arrivo di masse d’aria più fredda di origine atlantica e, di conseguenza, non è possibile prevedere il tempo nel dettaglio con largo anticipo, tuttavia anche domenica sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso e non mancheranno rovesci sparsi, specie sulle zone interne – recita la nota online sul portale web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con estese velature sulle zone interne in estensione verso il settore adriatico ma non si prevedono fenomeni – La nuvolosità tenderà ad intensificarsi nel pomeriggio e in serata, in attesa dell’arrivo di una veloce perturbazione nel corso della giornata di sabato che, alla base dei dati attuali, favorirà un nuovo peggioramento soprattutto sulle zone interne e montuose – Temperature: In graduale aumento, specie nei valori massimi.Venti: Inizialmente deboli di direzione variabile al mattino; venti di Scirocco in graduale intensificazione nel pomeriggio-sera sull’Adriatico centrale, Ostro sulle zone interne e montuose, specie nella giornata di sabato – recita il testo pubblicato online. Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in graduale aumento dal pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

