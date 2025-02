Previsioni AbruzzoMeteo: L’alta pressione in attenuazione favorirà l’arrivo di correnti umide di origine atlantica che determineranno annuvolamenti anche sulle nostre regioni centrali

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Il promontorio di alta pressione che nella giornata di ieri ha favorito condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni centrali, tenderà ulteriormente ad attenuarsi e masse d’aria umida di origine atlantica attraverseranno il centro-nord Italia portando annuvolamenti e deboli precipitazioni a carattere sparso che riguarderanno principalmente le regioni settentrionali, tuttavia nel pomeriggio-sera saranno possibili deboli rovesci anche sulle nostre regioni centrali – precisa il comunicato. Non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni, le correnti atlantiche continueranno a favorire annuvolamenti con possibili rovesci al centro-nord, alternati a schiarite, specie sul versante adriatico, mentre nella giornata di venerdì una perturbazione atlantica attraverserà la nostra penisola e favorirà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dalle Marche, dall’Umbria e dal Lazio, in estensione verso la nostra regione, verso il Molise e verso la Puglia entro la serata – Nei prossimi giorni, inoltre, assisteremo alla discesa di masse d’aria gelida verso la Scandinavia, sull’Europa orientale e sulla Russia, tuttavia alla base dei dati attuali il freddo non sembra destinato a raggiungere la nostra penisola anche se, nei prossimi giorni, assisteremo ad una graduale diminuzione delle temperature – si apprende dalla nota stampa. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel Teramano e sulle zone interne, tuttavia la nuvolosità tenderà progressivamente ad aumentare nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso il settore adriatico – Non si escludono rovesci sparsi sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro nel pomeriggio-sera, mentre in nottata annuvolamenti consistenti potrebbero favorire deboli precipitazioni sparse anche sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Cielo nuvoloso anche nella giornata di mercoledì, con possibili rovesci sparsi, più probabili sulle zone interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non si escludono foschie dense e occasionali banchi di nebbia nelle valli interne appenniniche e, localmente, sulle zone collinari e costiere, specie durante le ore più fredde della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature: Generalmente stazionarie – si apprende dalla nota stampa. Venti: Deboli di direzione variabile o sud-orientali, specie lungo la fascia costiera – Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

