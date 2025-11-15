Previsioni AbruzzoMeteo: L’alta pressione in attenuazione favorirà l’avvicinamento di un sistema nuvoloso di origine atlantica che determinerà annuvolamenti nel fine settimana e un nuovo peggioramento nei primi giorni della prossima settimana, anche sulle nostre regioni centrali

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Il promontorio di alta pressione di matrice nord africana che da giorni garantisce condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni, tenderà ulteriormente ad attenuarsi nel fine settimana e, di conseguenza, un sistema nuvoloso di origine atlantica si avvicinerà ulteriormente alla nostra penisola e inizierà ad interessare le regioni settentrionali, ma favorirà un graduale aumento della nuvolosità anche sulle nostre regioni centrali – precisa il comunicato. Si tratta degli avamposti di una perturbazione atlantica, preceduti anche da un richiamo di correnti dai quadranti meridionali che determinerà un graduale ma temporaneo rialzo delle temperature tra domenica e lunedì e favorirà anche la risalita di polvere sahariana in sospensione in quota che si estenderà verso la nostra penisola – si legge sul sito web ufficiale. Da lunedì la perturbazione raggiungerà le nostre regioni centrali e, inizialmente, sarà accompagnata da un rinforzo dei venti di Libeccio con probabile Garbino sul versante adriatico, mentre le precipitazioni inizieranno ad interessare il settore tirrenico e le zone interne di Marche, Abruzzo e Molise, mentre alla base dei dati attuali, il peggioramento si estenderà anche sul versante adriatico a partire dalle prime ore della mattinata di martedì con elevata probabilità di precipitazioni e temperature in generale diminuzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni di rilievo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio ci saranno ampie schiarite su gran parte del territorio regionale ma sarà presente polvere sahariana in sospensione in quota che favorirà un cielo lattiginoso – Un nuovo graduale aumento della nuvolosità è previsto dalla serata-nottata e nelle prime ore della mattinata di domenica: si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni ma favoriranno annuvolamenti su gran parte del territorio regionale, ma entro la tarda serata-nottata e nelle prime ore della mattinata di lunedì saranno possibili possibili rovesci sparsi, più probabili sulla Marsica, nell’Aquilano e sulle zone montuose che si affacciano ad ovest.Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti meridionali con possibili rinforzi sui rilievi appenninici e sull’Adriatico centrale nel pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Mare: Quasi calmo o poco mosso al mattino ma con moto ondoso in aumento nel pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

