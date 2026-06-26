Previsioni AbruzzoMeteo: L’alta pressione in espansione verso l’Italia favorirà un ulteriore aumento delle temperature al centro-nord ma con addensamenti lungo la dorsale appenninica. Caldo in intensificazione nel fine settimana

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere protetta da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che si estende su gran parte dell’Europa centro-occidentale e che, a partire dalle prossime ore e nel fine settimana, si espanderà verso l’Italia garantendo condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato e temperature in ulteriore aumento – Nelle prossime ore, tuttavia, residue condizioni di instabilità pomeridiana riguarderanno soprattutto le regioni meridionali anche se, nel pomeriggio di oggi, saranno possibili addensamenti consistenti sulle zone interne della nostra regione e del Molise con occasionali rovesci temporaleschi, in estensione verso il Lazio ma in attenuazione entro la serata-nottata – viene evidenziato sul sito web. Nel fine settimana l’alta pressione si espanderà, dunque, verso l’Italia e favorirà una graduale attenuazione dell’instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica, ma le temperature sono destinate ulteriormente a salire, in particolare i valori massimi, specie al centro-nord, con afa in intensificazione nelle pianure e lungo i litorali – aggiunge la nota pubblicata. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, un possibile graduale cedimento dell’alta pressione alle quote superiori nei primi giorni della prossima settimana e questa situazione potrebbe portare allo sviluppo di temporali pomeridiani sulle zone interne, in estensione verso le zone pedemontane e collinari, specie tra martedì e mercoledì. Si tratta, tuttavia, di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, mentre nel pomeriggio saranno possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi appenninici, con addensamenti consistenti sui rilievi marsicani e sull’Alto Sangro, occasionalmente associati a rovesci temporaleschi, in estensione verso il vicino Lazio e in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Non si prevedono sostanziali variazioni sulle restanti zone, proseguirà il bel tempo con temperature e tassi di umidità in aumento: caldo e afa nel fine settimana con valori massimi in ulteriore aumento – recita il testo pubblicato online. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi – precisa il comunicato. Caldo afoso lungo le coste, caldo torrido sulle zone interne – Venti: Deboli a regime di brezza – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Quasi calmo o poco mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, poco fa, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org