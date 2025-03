Previsioni AbruzzoMeteo: L’alta pressione in graduale attenuazione favorirà la risalita di corpi nuvolosi dalle regioni meridionali e la formazione di annuvolamenti sul versante adriatico

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Le nostre regioni centro-settentrionali sono ancora protette da una vasta area di alta pressione posizionata sui vicini Balcani e sull’Europa orientale che, tuttavia, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, tenderà gradualmente ad attenuarsi a partire dalle prossime ore e nei prossimi giorni, favorendo l’arrivo di correnti atlantiche che, alla base dei dati attuali, porteranno un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dal centro-nord da domenica sera e nei primi giorni della prossima settimana – si legge sul sito web ufficiale. Un primo effetto del cedimento dell’alta pressione determinerà la risalita di corpi nuvolosi dalle regioni meridionali, dove è presente un’area di instabilità che riguarderà soprattutto le isole maggiori e la Calabria, ma annuvolamenti tenderanno ad estendersi anche verso le nostre regioni centrali – precisa il comunicato. Inoltre deboli correnti di Scirocco favoriranno lo sviluppo di annuvolamenti sul versante adriatico di Marche, Abruzzo e Molise, con possibili foschie/nebbie sulle zone pedecollinari e, localmente, anche sulle aree pianeggianti – precisa il comunicato. Annuvolamenti che continueranno a manifestarsi anche nella giornata di sabato ma senza fenomeni di rilievo, specie al mattino, mentre schiarite sono attese tra sabato pomeriggio-sera e la mattinata di domenica, in attesa dell’avvicinamento di una perturbazione atlantica prevista da domenica sera, dapprima al nord, a seguire anche sulle restanti zone nei primi giorni della prossima settimana, preceduta da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali – precisa il comunicato. Si tratta, ovviamente, di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro e sulla Valle Peligna, con possibili banchi di nebbia al primo mattino, in diradamento durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Annuvolamenti interesseranno il Teramano, il Pescarese e il Chietino con possibili banchi di nebbia sulle zone pedemontane e collinari, localmente anche sulle aree pianeggianti – precisa la nota online. Nubi medio-alte e stratificate in aumento nel corso della giornata ma non si prevedono fenomeni; annuvolamenti che continueranno a manifestarsi anche nella prima metà della giornata di sabato, mentre dal pomeriggio sono attese schiarite che proseguiranno anche nella prima parte della mattinata di domenica – si legge sul sito web ufficiale. Temperature: Generalmente stazionarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Venti: Deboli dai quadranti orientali o sud-orientali, specie sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in lieve aumento – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, poco fa, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org