Previsioni AbruzzoMeteo: L’alta pressione in graduale attenuazione favorirà un graduale peggioramento al meridione e un graduale aumento della nuvolosità sulle nostre regioni centrali

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola, in particolare al centro-nord, prosegue il tempo stabile con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, mentre sulle regioni meridionali è previsto un ulteriore aumento della nuvolosità nelle prossime ore, con rovesci sparsi e nubi medio-alte e stratificate che, gradualmente, tenderanno a risalire verso le regioni centrali, favorendo un graduale aumento della nuvolosità entro il pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. L’ingresso di masse d’aria fredda dalla Francia favorirà, infatti, una nuova intensificazione dell’instabilità che riguarderà principalmente le regioni nord-occidentali, le isole maggiori e il settore tirrenico, ma non si escludono annuvolamenti consistenti anche sulle nostre regioni centrali nel fine settimana, con possibili precipitazioni sparse sui settori appenninici e sulle zone interne – La risalita di masse d’aria umida dalle regioni meridionali potrà favorire un graduale aumento dei tassi di umidità nei bassi strati dell’atmosfera e la conseguente formazione di foschie e banchi di nebbia lungo la fascia costiera e sulle zone collinari delle Marche, dell’Abruzzo e del Molise, specie nel fine settimana – viene evidenziato sul sito web. Un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche potrebbe manifestarsi nei primi giorni della prossima settimana, specie al centro-nord, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso con nuvolosità in graduale aumento nel corso della giornata: si tratterà inizialmente di nubi medio-alte e stratificate, tuttavia non si esclude la formazione di strati nuvolosi che potrebbero favorire lo sviluppo di foschie e banchi di nebbia sul versante adriatico, specie da stasera e nel corso del fine settimana – si legge sul sito web ufficiale. Anche la giornata di sabato sarà caratterizzata da tempo stabile ma con un cielo generalmente nuvoloso e con possibili foschie/nebbie nelle valli interne appenniniche e, localmente, sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve diminuzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Venti: Deboli di direzione variabile, ma da stasera tenderanno a provenire dai quadranti sud-orientali.Mare: Poco mosso o localmente mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

