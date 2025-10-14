Previsioni AbruzzoMeteo: L’alta pressione in ulteriore attenuazione favorirà un graduale aumento dell’instabilità al centro-sud con annuvolamenti e possibili precipitazioni anche su Abruzzo e Molise

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione e, di conseguenza, masse d’aria fredda in discesa dall’Europa centro-settentrionale raggiungeranno soprattutto l’Europa orientale e i vicini Balcani ma, marginalmente, raggiungeranno le nostre regioni peninsulari e andranno a confluire con masse d’aria umida ed instabile provenienti dal Mediterraneo occidentale – Il risultato sarà lo sviluppo di estesi corpi nuvolosi, anche a carattere temporalesco, che raggiungeranno la Sardegna, i nostri mari occidentali e si estenderanno verso le regioni meridionali ma, alla base dei dati attuali, un probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche potrebbe manifestarsi anche sulla nostra regione e sul Molise, specie dal pomeriggio-sera e nel corso delle giornate di mercoledì e giovedì. La perturbazione, destinata principalmente verso le regioni meridionali, potrebbe estendersi anche verso le nostre regioni centrali nella giornata di giovedì e favorire una graduale intensificazione delle precipitazioni, specie sul versante adriatico, tuttavia si tratta di una tendenza ancora piuttosto incerta, da confermare nei prossimi aggiornamenti – aggiunge la nota pubblicata. Nelle prossime ore è atteso un graduale peggioramento sulla nostra regione e sul Molise, ad iniziare dalle aree interne e le temperature subiranno una lieve diminuzione che proseguirà nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, mentre il cielo risulterà poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso sulla Marsica, sull’Alto Sangro, nell’Aquilano e sulla Valle Peligna ma con possibili annuvolamenti nel corso della mattinata – viene evidenziato sul sito web. Non si escludono deboli precipitazioni sparse sul settore adriatico, ma la probabilità sarà piuttosto bassa e tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio saranno possibili schiarite sul versante adriatico ma la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità, nel tardo pomeriggio-sera e nel corso della nottata, ad iniziare dalla Marsica, sull’Alto Sangro e nell’Aquilano con possibili rovesci sparsi, in estensione, localmente, verso il Chietino – riporta testualmente l’articolo online. Anche la giornata di mercoledì sarà caratterizzata da un cielo generalmente nuvoloso con annuvolamenti consistenti sul versante adriatico, nel Chietino e sull’Alto Sangro, dove non si escludono precipitazioni sparse – Temperature: In diminuzione, specie nei valori massimi – aggiunge la nota pubblicata. In lieve aumento nei valori minimi.Venti: Deboli dai quadranti orientali con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

