Previsioni AbruzzoMeteo: L’alta pressione responsabile delle elevate temperature di questi giorni inizierà lentamente ad attenuarsi e di conseguenza tornerà ad intensificarsi l’instabilità pomeridiana sulle zone interne e montuose. Atteso generale calo delle temperature tra mercoledì e giovedì

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, tuttavia, rispetto ai giorni scorsi, inizierà gradualmente ad attenuarsi, soprattutto in quota e, di conseguenza, come accaduto nella giornata di domenica, tornerà ad intensificarsi l’instabilità sull’arco alpino e lungo la dorsale appenninica dove, nel pomeriggio-sera, sono attesi annuvolamenti, rovesci e manifestazioni temporalesche, localmente di moderata intensità. Anche nella giornata di martedì si manifesteranno condizioni di instabilità, dopo una mattinata all’insegna del bel tempo con occasionali annuvolamenti, nel pomeriggio torneranno a manifestarsi rovesci e temporali sulle zone interne di Marche, Abruzzo, Molise e sul Lazio, mentre tra mercoledì e giovedì l’ulteriore cedimento dell’alta pressione favorirà l’ingresso di impulsi di aria fresca di origine atlantica che raggiungeranno dapprima le regioni settentrionali e si estenderanno verso le nostre regioni centrali tra mercoledì sera e giovedì: a causa dell’elevata energia potenziale (temperature e tassi di umidità particolarmente elevati) presente in questi giorni sulle nostre regioni, sono attese formazioni temporalesche anche di forte intensità, che interesseranno non solo le zone interne e montuose ma si spingeranno fin verso le aree costiere, favorendo anche un generale calo delle temperature e valori che torneranno in linea con le medie stagionali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, mentre annuvolamenti saranno presenti, al mattino, sulla Marsica, sull’Alto Sangro e nell’Aquilano, in temporanea attenuazione in mattinata, tuttavia la tendenza è verso un nuovo aumento della nuvolosità a ridosso dei rilievi appenninici con rovesci e manifestazioni temporalesche che, nel pomeriggio-sera, tenderanno ad interessare l’Aquilano, la Valle Peligna, la Marsica e l’Alto Sangro, in graduale attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Non si escludono temporali sulle zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, tuttavia i fenomeni saranno più probabili sulle zone interne, dove potrebbero risultare di moderata intensità con possibili grandinate – Anche la giornata di martedì sarà caratterizzata da un pomeriggio all’insegna dell’instabilità sulle zone interne e montuose, dopo una mattinata all’insegna del bel tempo: attesi nuovi temporali soprattutto sulle zone montuose ed interne – si apprende dalla nota stampa. Caldo e afa lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Temperature: Generalmente stazionarie ma con valori abbondantemente al disopra delle medie stagionali – precisa il comunicato. In diminuzione nelle aree interessate dai temporali.Venti: Deboli a regime di brezza con possibili colpi di vento durante i temporali.Mare: Quasi calmo o poco mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, poco fa, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org