Previsioni AbruzzoMeteo: L’alta pressione tornerà ad espandersi verso le nostre regioni centro-meridionali e garantirà condizioni di tempo stabile con temperature al disopra delle medie stagionali

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, dopo una temporanea attenuazione nella giornata di giovedì, tornerà nuovamente ad espandersi verso le nostre regioni centro-meridionali, favorendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, mentre infiltrazioni di aria umida di origine atlantica potrebbero favorire annuvolamenti e fenomeni di instabilità soprattutto sull’arco alpino – Sulle nostre regioni centrali proseguirà il tempo stabile con temperature che si manterranno al disopra delle medie stagionali e non si prevedono sostanziali variazioni nel fine settimana, mentre tra lunedì e martedì le temperature potrebbero diminuire sulle nostre regioni adriatiche, ma si tratta di una tendenza da analizzare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi appenninici durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata – Poche novità nel fine settimana, la situazione meteorologica continuerà ad essere caratterizzata da tempo stabile e temperature che si manterranno al disopra delle medie stagionali, tuttavia non si escludono annuvolamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi appenninici, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature: Stazionarie ma con valori ancora ben al disopra delle medie stagionali e punte massime superiori ai +30°C nell’Aquilano e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Venti: Deboli a regime di brezza – viene evidenziato sul sito web. Mare: Quasi calmo o poco mosso – recita il testo pubblicato online.

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, in giornata, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org