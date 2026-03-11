Previsioni AbruzzoMeteo: L’arrivo di correnti atlantiche sulla nostra penisola favorirà una graduale intensificazione dell’instabilità anche sulle nostre regioni centrali, in estensione dalle zone interne verso il settore adriatico

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica che mantengono attive condizioni di instabilità su gran parte delle nostre regioni centrali dove, nelle prossime ore, la nuvolosità tornerà ad intensificarsi ad iniziare dalle zone interne e montuose, con precipitazioni sparse, in estensione (complici le correnti favorevoli) verso il settore adriatico, in particolare nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio – Nella giornata di giovedì, inoltre, una debole perturbazione atlantica raggiungerà le nostre regioni nord-occidentali e scivolerà verso la Sardegna e verso le regioni tirreniche, favorendo un nuovo aumento dell’instabilità anche sul centro Italia, dove le precipitazioni torneranno ad interessare le zone alto collinari, interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche venerdì, anche se saranno possibili addensamenti pomeridiani sulle zone interne e montuose, occasionalmente associati a precipitazioni sparse; nel fine settimana, molto probabilmente, dovremo fare i conti con l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, più organizzata rispetto al sistema nuvoloso in arrivo giovedì, che raggiungerà le nostre regioni tirreniche e favorirà la formazione di una vasta area depressionaria a cui sarà associata una fase di maltempo che, alla base dei dati attuali, potrebbe interessare le nostre regioni adriatiche tra domenica sera-notte e i primi giorni della prossima settimana – Si tratta, tuttavia, di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con foschie dense e occasionali banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano e sull’Alto Sangro, in diradamento nel corso della mattinata – si legge sul sito web ufficiale. Dalla tarda mattinata è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne, anche se inizialmente si tratterà di nubi medio-alte e stratificata, mentre nel pomeriggio la nuvolosità tenderà ulteriormente ad intensificarsi sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro, sulla Valle Peligna e sulle zone montuose con rovesci e possibili manifestazioni temporalesche, in estensione verso il Teramano, il Pescarese e il Chietino, specie nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio e in serata – si apprende dal portale web ufficiale. Una graduale attenuazione dei fenomeni è prevista in nottata e nelle prime ore della mattinata di giovedì.Temperature: Generalmente stazionarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Venti: Deboli al mattino, in rinforzo dai quadranti occidentali sulle zone interne e montuose, orientali o sud-orientali lungo la fascia costiera, specie nella seconda metà della giornata – Mare: Calmo o quasi calmo al mattino ma con moto ondoso in aumento nel corso della giornata – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

