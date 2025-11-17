Previsioni AbruzzoMeteo: L’arrivo di una perturbazione atlantica favorirà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche dalle prossime ore e soprattutto nella giornata di martedì, anche sulla nostra regione

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dal transito di una perturbazione di origine atlantica che, in queste ultime ore, ha raggiunto le regioni settentrionali e ha favorito un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche, mentre venti di Libeccio in rinforzo hanno raggiunto le regioni centro-meridionali ed hanno dato luogo ad un temporaneo ma generale aumento delle temperature – recita la nota online sul portale web ufficiale. A partire dalle prossime ore la perturbazione scivolerà verso le nostre regioni centrali e, a partire dalle prime ore della mattinata di martedì, assisteremo ad un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sul versante adriatico, in particolare sulle Marche, sulla nostra regione e sul Molise, dove le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi a causa della formazione di un minimo di bassa pressione, in spostamento verso le regioni meridionali, che richiamerà masse d’aria fredda provenienti dai vicini Balcani: il risultato porterà alla formazione di estesi sistemi nuvolosi che determineranno precipitazioni localmente di moderata intensità, in estensione dalle zone interne verso il settore adriatico, con nevicate sui rilievi appenninici e quota neve in calo intorno ai 1600-1800 metri – precisa il comunicato. Dopo il passaggio della perturbazione la nuvolosità continuerà ad interessare gran parte delle nostre regioni peninsulari ma con bassa probabilità di fenomeni rilevanti, mentre gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano l’arrivo di una nuova ed intensa perturbazione sospinta da masse d’aria fredda di origine polare che, alla base dei dati attuali, raggiungerà la Francia e il Mediterraneo occidentale e porterà alla formazione di una vasta area di bassa pressione in spostamento verso la nostra penisola: probabile deciso calo termico sulle regioni settentrionali con probabili nevicate fino a bassa quota sulle regioni settentrionali, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili schiarite sul versante adriatico nel corso della giornata, mentre annuvolamenti consistenti riguarderanno le aree interne, in particolare l’Aquilano, la Marsica e, nel corso della giornata, anche l’Alto Sangro, dove non si escludono rovesci, anche a carattere temporalesco – riporta testualmente l’articolo online. Nel corso della giornata, inoltre, non si escludono rovesci in sconfinamento verso le zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Attesi venti di Libeccio in rinforzo con probabile Garbino impetuoso sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche è previsto da stanotte e nelle prime ore della mattinata di martedì, con rovesci in intensificazione sulle zone interne e, nel corso della mattinata, anche sul versante adriatico, dove non si escludono fenomeni di moderata intensità, anche a carattere temporalesco – recita il testo pubblicato online. Temperature: In temporaneo brusco aumento nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, specie nella prima parte della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Valori in sensibile diminuzione nella giornata di martedì.Venti: Moderati dai quadranti sud-occidentali con probabile Garbino impetuoso sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Mare: Generalmente mosso o molto mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

