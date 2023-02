Previsioni AbruzzoMeteo: L’avvicinamento di un vortice depressionario posizionato ad ovest della Sardegna favorirà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni

- Advertisement -

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata da un perturbazione atlantica che, complice l’arrivo di aria fredda di origine artica, ha dato luogo alla formazione di un minimo depressionario ad ovest della Sardegna, in lento spostamento verso levante nei prossimi giorni – Di conseguenza, a partire da stasera, assisteremo ad un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dalla Sardegna e dalle regioni tirreniche, mentre corpi nuvolosi generati dallo scorrimento di aria fredda sui nostri mari meridionali, tenderanno a risalire dalle regioni meridionali verso il centro-nord, favorendo un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche sulla Puglia, sul Molise, sulla nostra regione e sulle Marche a partire da stasera-notte e nelle prime ore della mattinata di mercoledì con precipitazioni diffuse, nevose sui rilievi appenninici al disopra dei 1000-1200 metri (a quote lievemente inferiori tra Marche e Abruzzo). Schiarite torneranno a manifestarsi nel pomeriggio-sera di mercoledì ma l’instabilità continuerà a manifestarsi anche nel corso della giornata di giovedì, con annuvolamenti e rovesci, anche sulle nostre regioni centrali.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili deboli precipitazioni sparse, più probabili sulle zone montuose e sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Schiarite saranno possibili, in mattinata, sulla Marsica e sull’Alto Sangro, tuttavia la tendenza è verso un nuovo graduale aumento della nuvolosità nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio con precipitazioni in intensificazione entro la serata, ad iniziare dall’Alto Sangro, dalla Marsica e dal Chietino, in estensione verso le restanti zone entro la serata-nottata – Le precipitazioni potranno risultare localmente di moderata intensità, nevose sui rilievi al disopra dei 1000-1200 metri, ma localmente anche a quote più basse nel Teramano e sull’Alto Aquilano – recita il testo pubblicato online. Anche la mattinata di mercoledì inizierà all’insegna del cielo da nuvoloso a coperto con precipitazioni diffuse, localmente intense sul settore adriatico e sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online.

Temperature: Generalmente stazionarie –

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera e collinare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Mare: Generalmente mosso o molto mosso – aggiunge testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org