Previsioni AbruzzoMeteo: L’indebolimento dell’alta pressione in quota continuerà a favorire lo sviluppo di temporali nel pomeriggio-sera sulle zone montuose e sul versante adriatico. Attesa fase di maltempo da lunedì seguita da un generale calo termico

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola, in particolare il centro-sud, continua ad essere interessato da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che favorisce temperature ben al disopra delle medie stagionali e bel tempo soprattutto nella prima parte della giornata, mentre le regioni settentrionali iniziano ad essere interessate dall’arrivo di correnti atlantiche che, a partire da domenica, raggiungeranno le regioni settentrionali per poi spingersi verso le nostre regioni centrali adriatiche – si apprende dalla nota stampa. Di conseguenza sono attesi fenomeni di marcato maltempo con forti temporali al nord nelle prossime ore e nella giornata di domenica, in estensione verso le nostre regioni centrali tra lunedì e mercoledì, con l’aria fresca che spazzerà via il caldo intenso di queste ultime settimane ma potrà favorire lo sviluppo di temporali di forte intensità associati a violente raffiche di vento e da possibili grandinate – si apprende dalla nota stampa. Anche nelle prossime ore, in particolare nel pomeriggio-sera, a causa dell’indebolimento dell’alta pressione in quota e a deboli infiltrazioni di aria umida di origine atlantica, dopo una mattinata all’insegna del bel tempo torneranno a formarsi annuvolamenti lungo la dorsale appenninica delle Marche e della nostra regione, con possibilità di temporali, in estensione verso il settore adriatico ma in attenuazione in serata e in nottata – La giornata di domenica trascorrerà all’insegna del bel tempo, specie al mattino, e possibili annuvolamenti pomeridiani sulle zone interne e montuose, in attesa del deciso peggioramento previsto nei primi giorni della prossima settimana – si apprende dal portale web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, ma la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone montuose con rovesci e manifestazioni temporalesche in estensione verso le zone pedemontane e collinari del Teramano, del Pescarese e del Chietino – recita il testo pubblicato online. Non si escludono fenomeni di moderata intensità nel Teramano e nel Pescarese, in sconfinamento localmente verso le aree costiere entro il tardo pomeriggio-sera ma con fenomeni in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Bel tempo nella giornata di domenica con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso ma con possibili annuvolamenti durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, specie sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Tempo in graduale peggioramento da lunedì.Temperature: Stazionarie ma con valori ancora al disopra delle medie stagionali – precisa la nota online. Valori in lieve calo nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi.Venti: Deboli a regime di brezza con possibili rinforzi nelle aree interessate dai temporali.Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

