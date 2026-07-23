Previsioni AbruzzoMeteo: L’ingresso di un impulso di aria fresca proveniente dall’Europa centrale favorirà un nuovo aumento dell’instabilità nelle prossime ore con elevata probabilità di temporali su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia nel pomeriggio-sera

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Rispetto alla giornata di ieri il tempo sulla nostra penisola, in particolare sul versante adriatico, è ulteriormente migliorato e nelle prossime ore continuerà a splendere il sole su gran parte delle nostre regioni centrali anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, un nuovo impulso di aria fresca proveniente dall’Europa centrale, scivolerà verso le regioni adriatiche a partire dal pomeriggio e favorirà un graduale aumento dell’instabilità che si tradurrà con lo sviluppo di temporali sulle Marche, sulla nostra regione e sul Molise, in estensione verso la Puglia, in particolare nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio e in serata – Non si escludono fenomeni di moderata intensità sia sulle zone collinari, interne e montuose che sul versante adriatico e lungo la fascia costiera: la probabilità di fenomeni violenti risulterà meno elevata rispetto ai giorni scorsi, tuttavia occasionalmente i temporali potrebbero essere accompagnati da forti raffiche di vento e da occasionali grandinate – L’instabilità continuerà a manifestarsi anche in serata-nottata e nelle prime ore della mattinata di venerdì, specie sul versante adriatico, sulla nostra regione, sul Molise e sulla Puglia in particolare, ma la tendenza è verso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche nella seconda metà della giornata di venerdì, anche se le temperature subiranno un ulteriore calo a causa dei temporali e dei venti nord-orientali in rinforzo – Un ulteriore miglioramento è previsto nella giornata di sabato con prevalenza di bel tempo pressoché ovunque e un clima decisamente più gradevole rispetto ai giorni scorsi, mentre gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici mostrano ancora incertezza relativa alla giornata di domenica: si avvicinerà una nuova perturbazione atlantica al centro-nord ma è ancora presto per conoscere gli eventuali effetti sulle nostre regioni centrali, ne sapremo di più nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, mentre dal pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne e montuose, in ulteriore intensificazione entro il tardo pomeriggio-sera con rovesci e manifestazioni temporalesche che inizialmente riguarderanno le aree interne, montuose e collinari, ma entro la serata i fenomeni si estenderanno anche verso le zone collinari prossime alla costa e lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Non si escludono fenomeni di moderata intensità, specie nel Pescarese e nel Chietino, accompagnati da raffiche di vento e da occasionali grandinate, anche se la probabilità di fenomeni violenti sarà meno elevata rispetto ai giorni scorsi, ma non da escludere del tutto – recita il testo pubblicato online. L’instabilità continuerà a manifestarsi in nottata e proseguirà nelle prime ore della mattinata di venerdì con addensamenti e rovesci sparsi, più probabili sul versante adriatico e sulle zone montuose che si affacciano sul versante adriatico, con rovesci e possibili manifestazioni temporalesche, in miglioramento entro il pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Temperature: Stazionarie al mattino ma dal tardo pomeriggio-sera è prevista una nuova diminuzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Venti: Occidentali sulle zone interne e montuose, orientali lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Possibili colpi di vento durante i temporali – precisa la nota online. Da domani tenderanno a provenire dai quadranti nord-orientali, rinforzando – recita il testo pubblicato online. Mare: Poco mosso o localmente mosso ma con moto ondoso in aumento dal tardo pomeriggio-sera e nella giornata di venerdì.Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, oggi, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org