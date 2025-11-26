Previsioni AbruzzoMeteo: L’ingresso di un nucleo di aria fredda sulle nostre regioni centro-settentrionali favorirà la formazione di un minimo depressionario che provocherà una nuova fase di tempo instabile con temperature in diminuzione tra oggi e venerdì

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La perturbazione di origine atlantica responsabile dell’intenso peggioramento delle condizioni atmosferiche che ha interessato soprattutto il settore tirrenico e le zone interne di Marche, Abruzzo e Molise, ha ormai abbandonato la nostra penisola ma, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, un nucleo di aria fredda presente sull’Europa centrale, ha raggiunto le nostre regioni centro-settentrionali in queste ultime ore ed ha determinato un deciso aumento dell’instabilità su Toscana, Umbria e Lazio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’ingresso dell’aria fredda in quota favorirà la formazione e l’approfondimento di una vasta area depressionaria sulle regioni centro-meridionali a partire dalle prossime ore e nella giornata di giovedì e, di conseguenza, assisteremo ad una nuova fase di maltempo che riguarderà anche le nostre regioni adriatiche e si manifesterà soprattutto da stasera e nella giornata di giovedì, con venti dai quadranti nord-orientali in rinforzo, rovesci diffusi, temperature in diminuzione e nevicate intorno ai 1200-1400 metri, ma con quota neve in calo intorno agli 800-1000 metri, specie sulle Marche e sulla nostra regione – si apprende dalla nota stampa. Nelle prossime ore, inoltre, saranno possibili formazioni temporalesche sull’Adriatico e, localmente, lungo la fascia costiera della nostra regione e del vicino Molise – si apprende dalla nota stampa. Un graduale miglioramento è previsto a partire dal pomeriggio-sera di venerdì e, alla base dei dati attuali, proseguirà nella giornata di sabato – recita il testo pubblicato online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso con schiarite al mattino nel Chietino, nel Pescarese, sulla Valle Peligna e sull’Alto Sangro, mentre annuvolamenti interesseranno l’Aquilano, la Marsica e il Teramano – recita il testo pubblicato online. Nel corso della giornata la nuvolosità tenderà ad intensificarsi sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro e sulla Valle Peligna con precipitazioni in intensificazione e in estensione verso il settore adriatico, dove non si escludono formazioni temporalesche sparse che potrebbero interessare la fascia costiera e collinare, localmente al mattino ma in particolare nel pomeriggio-sera – Nevicate sui rilievi appenninici intorno ai 1200-1500 metri ma nella giornata di giovedì è previsto un ulteriore calo delle temperature e un graduale abbassamento della quota neve intorno ai 900-1000 metri, localmente anche a quote lievemente inferiori nel Teramano e nell’Aquilano – recita il testo pubblicato online. Precipitazioni in intensificazione sul versante adriatico nella giornata di giovedì.Temperature: In diminuzione, specie da stasera e nella giornata di giovedì.Venti: Deboli dai quadranti occidentali o sud-occidentali sulle zone interne; deboli dai quadranti settentrionali sul versante adriatico con rinforzi lungo la fascia costiera e collinare, specie nel pomeriggio – Da domani tenderanno a provenire dai quadranti nord-orientali rinforzando – Mare: Generalmente mosso o molto mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, poco fa, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org