Previsioni AbruzzoMeteo: L’instabilità si sposta al meridione e tempo in ulteriore miglioramento su gran parte delle nostre regioni centrali anche se non mancheranno annuvolamenti, specie sulle zone interne e montuose

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dal transito di un nucleo di aria fresca di origine atlantica che, nella giornata di ieri, ha provocato una fase di maltempo su gran parte delle nostre regioni centrali, in particolare sulle zone collinari, interne e montuose, dove si sono verificati temporali anche di forte intensità che hanno determinato anche una generale diminuzione delle temperature – Nelle prossime ore il nucleo di aria fresca ed instabile si sposterà verso le regioni meridionali dove è previsto un deciso aumento dell’instabilità, mentre un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto su gran parte delle nostre regioni centrali, anche se non mancheranno annuvolamenti a ridosso dei rilievi appenninici durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Non si prevedono sostanziali variazioni nella giornata di sabato quando prevarranno condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi appenninici durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, tuttavia nella giornata di domenica saranno possibili annuvolamenti consistenti lungo la dorsale appenninica con possibili rovesci, anche a carattere temporalesco, specie nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Nella giornata di domenica, infatti, la discesa di correnti atlantiche verso i vicini Balcani e verso l’Europa orientale, lambirà la nostra penisola e porterà allo sviluppo di addensamenti e di temporali sull’arco alpino centro-orientale e lungo la dorsale appenninica, specie nel pomeriggio-sera – si legge sul sito web ufficiale. Alla base dei dati attuali non si prevedono cambiamenti significativi nella giornata di lunedì: possibili temporali pomeridiani sulle zone collinari, interne e montuose, ma si tratta comunque di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti – precisa la nota online. Le temperature si manterranno generalmente in linea con le medie stagionali almeno fino alla giornata di domenica – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso con possibili annuvolamenti sulle zone montuose e pedemontane, in temporanea attenuazione nel corso della mattinata, mentre nel corso del pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti sulle zone montuose, in particolare sui rilievi marsicani e sull’Alto Sangro, occasionalmente associati a rovesci sparsi, in estensione verso il vicino Lazio ma in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Poche novità nella giornata di sabato, prevarranno condizioni di tempo stabile con possibili annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, in miglioramento in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Temperature: In ulteriore diminuzione, specie le minime, con valori che si manterranno in linea con le medie stagionali.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera e collinare – si apprende dalla nota stampa. Mare: Poco mosso o mosso, specie durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, oggi, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org