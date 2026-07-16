Previsioni AbruzzoMeteo: L’ulteriore espansione del promontorio di alta pressione di matrice sub-tropicale (anticiclone africano) verso l’Italia favorirà un progressivo aumento delle temperature nelle prossime ore e nella giornata di venerdì. Forti temporali al nord

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice sub-tropicale (anticiclone africano) che determina condizioni di tempo stabile e temperature molto elevate soprattutto al centro-sud, mentre le regioni settentrionali sono state interessate, nella giornata di ieri, da forti temporali provocati da infiltrazioni di aria umida di origine atlantica che hanno portato allo sviluppo di estese aree temporalesche e conseguenti condizioni di maltempo – recita il testo pubblicato online. Nella serata di ieri, inoltre, i temporali hanno raggiunto la Romagna, le Marche ed hanno lambito la nostra regione, favorendo rovesci sparsi nel Teramano in particolare e un temporaneo rinforzo dei venti lungo la fascia costiera – Nelle prossime ore non si prevedono sostanziali variazioni, l’ingresso di masse d’aria umida di origine atlantica continuerà a favorire episodi di instabilità sulle regioni settentrionali, in particolare sull’arco alpino centro-occidentale e sulla Pianura Padana occidentale, mentre al centro-sud proseguirà il tempo stabile con temperature massime in ulteriore aumento anche sulle nostre regioni centrali, in particolare sulle zone interne, mentre l’afa continuerà ad interessare la fascia costiera e le pianure – Non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni, almeno fino a domenica la situazione meteorologica sarà dominata dall’anticiclone africano che determinerà un ulteriore rialzo delle temperature tra venerdì e sabato, ma successivamente, alla base dei dati attuali, nei primi giorni della prossima settimana assisteremo ad un graduale cedimento dell’alta pressione ad iniziare dalle regioni settentrionali, in estensione verso le nostre regioni adriatiche, con probabile ingresso di masse d’aria fresca di origine atlantica che, se confermato, porterà ad un generale calo delle temperature e un conseguente deciso aumento dell’instabilità. Vedremo – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili occasionali annuvolamenti sulle zone montuose durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Temperature in ulteriore aumento, specie nei valori massimi, con valori che potrebbero raggiungere e localmente superare i +38°C/+40°C, specie sulla Valle Peligna, nell’Aquilano, in Val Pescara e in Val di Sangro, temperature localmente superiori ai +37°C/+38°C sulla Marsica, mentre lungo la fascia costiera i valori risulteranno lievemente meno elevati rispetto alle zone interne (+34°C/+37°C) ma con tassi di umidità molto elevati e conseguente caldo afoso – riporta testualmente l’articolo online. Poche novità nella giornata di venerdì ma le temperature subiranno un ulteriore aumento con valori massimi che potrebbero agevolmente superare i +40°C sulle zone interne (Aquilano, Valle Peligna) e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – Temperature: In aumento, sia nei valori minimi che le massime diurne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Venti: Deboli a regime di brezza sulle zone interne, deboli dai quadranti settentrionali lungo la fascia costiera con possibili rinforzi in mattinata – viene evidenziato sul sito web. Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, poco fa, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org