Previsioni AbruzzoMeteo: Masse d’aria fredda in arrivo dall’Europa centro-orientale favoriranno condizioni di instabilità sulle regioni centro-meridionali e determineranno un generale calo delle temperature fino a sabato

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Rispetto alla giornata di ieri la situazione meteorologica è radicalmente cambiata, specie al centro-sud e sul versante adriatico, a causa della discesa di masse d’aria fredda provenienti dall’Europa centro-orientale che, nelle prossime ore continueranno ad interessare le regioni centro-meridionali con annuvolamenti, rovesci, possibilità di temporali e temperature in generale diminuzione – si apprende dalla nota stampa. L’arrivo dell’aria fredda, infatti, determinerà anche un generale e sensibile calo delle temperature sulle nostre regioni adriatiche a partire dalle prossime ore e nella giornata di venerdì, con valori che si porteranno ben al disotto delle medie stagionali almeno fino alla fine della settimana, mentre il tempo tenderà a migliorare entro la serata ad iniziare dalle Marche, in estensione verso la nostra regione e verso il Molise – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il miglioramento proseguirà anche nella giornata di venerdì ma continueranno a soffiare venti moderati dai quadranti nord-orientali che manterranno le temperature al disotto delle medie stagionali su gran parte delle nostre regioni adriatiche almeno fino al pomeriggio-sera di sabato, mentre successivamente le temperature torneranno gradualmente a salire grazie alla rimonta di un promontorio di alta pressione che dovrebbe garantire condizioni di tempo stabile nelle giornate di domenica e lunedì.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più frequenti sul versante adriatico, in particolare nel Pescarese e nel Chietino, meno frequenti altrove, ma non si escludono occasionali manifestazioni temporalesche – si apprende dalla nota stampa. Dalla tarda mattinata è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dal Teramano e dall’Alto Aquilano con schiarite via via sempre più ampie in estensione verso le restanti zone entro il pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Il miglioramento proseguirà nella giornata di venerdì ma con temperature che subiranno una progressiva diminuzione e si porteranno al disotto delle medie stagionali.Temperature: In diminuzione, anche sensibile nel corso della giornata, specie dal pomeriggio-sera – Venti: Inizialmente deboli dai quadranti settentrionali, in rinforzo nel corso della giornata, specie sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Mare: Poco mosso o mosso ma con moto ondoso in graduale aumento nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, in giornata, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org