Previsioni AbruzzoMeteo: Masse d’aria fredda provenienti dall’Europa orientale continueranno a favorire condizioni di instabilità sulle regioni adriatiche con rovesci, venti in rinforzo e temperature in ulteriore diminuzione. Nevicate sui rilievi appenninici

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria fredda provenienti dall’Europa orientale che determinano condizioni di instabilità su gran parte delle nostre regioni adriatiche, in particolare dalle Marche alla Puglia, con annuvolamenti, rovesci, venti di Grecale in rinforzo e temperature in ulteriore diminuzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Proprio a causa dell’ulteriore calo termico nelle prossime ore sono attese nevicate sui rilievi appenninici, intorno ai 1500-1700 metri, specie sui rilievi che si affacciano sul versante adriatico, mentre rovesci diffusi continueranno ad interessare anche la nostra regione, ma la tendenza è verso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire dal pomeriggio-sera e nel corso della giornata di venerdì anche se, almeno fino al pomeriggio di venerdì, saranno possibili ancora episodi di instabilità sul versante adriatico e sulle zone montuose – Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un lento miglioramento delle condizioni atmosferiche da venerdì, tuttavia una nuova perturbazione atlantica potrebbe raggiungere ed attraversare la nostra penisola tra domenica e lunedì, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con annuvolamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici e sul versante adriatico, dove sono attesi rovesci sparsi, localmente di moderata intensità, occasionalmente a carattere temporalesco, nevosi sui rilievi appenninici intorno ai 1500-1700 metri – aggiunge la nota pubblicata. Possibili schiarite sul versante adriatico e sulla Marsica, tuttavia non si escludono nuovi addensamenti e possibili rovesci sparsi anche nel pomeriggio-sera e nella giornata di venerdì, pur con un lento e graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche atteso dal pomeriggio-sera di venerdì e nella giornata di sabato – Temperature: In ulteriore diminuzione con valori che si porteranno decisamente al disotto delle medie stagionali.Venti: Moderati dai quadranti nord-orientali con rinforzi lungo la fascia costiera e sui rilievi appenninici.Mare: Generalmente molto mosso o agitato – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

