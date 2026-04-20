Previsioni AbruzzoMeteo: Masse d’aria fresca di origine atlantica favoriranno un inizio di settimana all’insegna dell’instabilità che riguarderà anche le nostre regioni centrali con rovesci, temporali e temperature in diminuzione

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Il promontorio di alta pressione, che in questi ultimi giorni ha favorito condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato soprattutto al centro-sud, ha subìto una progressiva attenuazione al centro-nord dove, di conseguenza, masse d’aria fresca di origine atlantica hanno raggiunto le regioni settentrionali e provocato la formazione di temporali, anche di moderata intensità, dapprima al nord e, in serata, anche sulle regioni centrali, sulla Toscana, sull’Umbria e sulle Marche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nelle prossime ore l’instabilità si intensificherà anche sulle restanti regioni centrali con elevata probabilità di addensamenti associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche che, dalle zone appenniniche, si estenderanno verso il settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online. L’instabilità si intensificherà nella giornata di martedì con masse d’aria fresca che, dall’Europa centrale, scivoleranno verso le nostre regioni adriatiche e determineranno lo sviluppo di temporali anche di forte intensità, specie sulle Marche, localmente anche sulla nostra regione e sul Molise, specie durante le ore centrali della giornata e nel pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, una certa persistenza dell’instabilità almeno fino alla giornata di giovedì e temperature in progressiva diminuzione, con probabile deciso miglioramento verso la fine della settimana ma si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso ma con nuvolosità in graduale aumento dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso il settore adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili annuvolamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici con rovesci e possibili manifestazioni temporalesche, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, tuttavia non si escludono sconfinamenti fin verso le aree costiere – La nuvolosità tenderà ad attenuarsi ma solo parzialmente in serata-nottata in quanto nella giornata di martedì assisteremo ad una decisa intensificazione dell’instabilità con elevata probabilità di rovesci e temporali, localmente di moderata intensità, ad iniziare dalle zone interne, in estensione verso il settore adriatico e verso le aree costiere – Temperature: Stazionarie al mattino, in graduale diminuzione nel pomeriggio-sera – si legge sul sito web ufficiale. Venti: Occidentali sulle zone interne e montuose; orientali o sud-orientali lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Non si escludono colpi di vento durante i temporali.Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in aumento nel pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, nelle ultime ore, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org