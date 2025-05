Previsioni AbruzzoMeteo: Masse d’aria fresca ed instabile continueranno a raggiungere la nostra penisola ma rispetto ai giorni scorsi l’instabilità sarà meno accentuata sulle nostre regioni

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria fresca di origine atlantica che mantengono attive condizioni di instabilità su gran parte delle nostre regioni centro-settentrionali, mentre corpi nuvolosi in risalita dalle regioni nord africane raggiungeranno le nostre regioni meridionali e potranno dar luogo a precipitazioni sparse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non si prevedono sostanziali variazioni nelle prossime ore anche se, rispetto alla giornata di ieri, l’instabilità sarà meno accentuata sulle nostre regioni centrali, ma non mancheranno annuvolamenti e possibili rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, specie nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Nella giornata di venerdì la situazione meteorologica sarà caratterizzata dalla risalita di corpi nuvolosi verso le regioni meridionali e dall’arrivo di impulsi di aria fresca provenienti dall’Europa centrale e dai vicini Balcani, con conseguenti annuvolamenti e possibili rovesci sull’Adriatico in estensione verso le aree costiere e collinari – Temporali pomeridiani torneranno ad interessare le aree appenniniche nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio di sabato ma non riguarderanno le aree costiere e collinari delle nostre regioni e le temperature si manterranno ancora lievemente al disotto delle medie stagionali anche nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti sulle zone montuose, nell’Aquilano, sulla Marsica e sull’Alto Sangro con possibili precipitazioni sparse, al mattino, nell’Aquilano, in temporanea attenuazione nel corso della mattinata – viene evidenziato sul sito web. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio torneranno a formarsi i consueti addensamenti lungo la dorsale appenninica con rovesci sparsi e possibilità di temporali, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico ma in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Instabilità che tornerà ad intensificarsi nella mattinata di venerdì, ad iniziare dal settore adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Temperature: In ulteriore lieve diminuzione, specie nei valori minimi.Venti: Occidentali o sud-occidentali sulle zone interne e montuose; meridionali lungo la fascia costiera e collinare con possibili rinforzi nel pomeriggio – Mare: Generalmente mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

