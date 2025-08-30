Previsioni AbruzzoMeteo: Masse d’aria fresca in arrivo favoriranno ancora condizioni di instabilità fino a stasera con rovesci, temporali sparsi e temperature in generale diminuzione. Torna il bel tempo domenica

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dall’arrivo di masse d’aria fresca di origine atlantica che, nelle prossime ore, continueranno a favorire condizioni di instabilità su gran parte delle nostre regioni, dove sono attesi annuvolamenti, rovesci e manifestazioni temporalesche che riguarderanno le zone interne e montuose ma anche il settore adriatico – recita il testo pubblicato online. L’arrivo di masse d’aria fresca provocherà anche un deciso calo delle temperature, sensibile sul versante adriatico dove, fino alla serata di ieri, i venti meridionali hanno portato i valori al disopra delle medie stagionali; le correnti atlantiche, inoltre, allontaneranno la polvere sahariana in sospensione in quota e riporteranno un cielo limpido anche sulle nostre regioni centrali, a partire dalle prossime ore e nella giornata di domenica – si legge sul sito web ufficiale. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, l’arrivo di nuove perturbazioni atlantiche nei primi giorni della prossima settimana, in particolare tra martedì e mercoledì, ancora una volta preceduta da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali che porteranno un nuovo temporaneo aumento delle temperature tra lunedì e martedì.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, localmente anche nell’Aquilano e sulla Valle Peligna, mentre temporanee ampie schiarite saranno possibili inizialmente sulla Marsica e sull’Alto Sangro, in estensione verso il settore adriatico, ma si tratterà di una fase temporanea in quanto dalla tarda mattinata/pomeriggio la nuvolosità tornerà ad intensificarsi sulle zone interne e montuose con rovesci e possibilità di temporali che torneranno ad estendersi verso il settore adriatico nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, con fenomeni che raggiungeranno anche la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto in serata e in tarda serata e si manifesterà dapprima sulle zone interne e montuose ma si estenderà anche verso il settore adriatico – Torna il bel tempo nella giornata di domenica ma con temperature massime meno elevate rispetto ai giorni scorsi, anche se non mancheranno annuvolamenti al mattino sul versante adriatico e addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici.Temperature: In diminuzione, anche sensibile sul settore adriatico, in particolare lungo la fascia costiera – Venti: Deboli occidentali sulle zone interne in rinforzo nel corso della mattinata – si legge sul sito web ufficiale. Orientali o sud-orientali lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Possibili forti raffiche di vento durante i temporali, specie sul versante adriatico nel corso del pomeriggio-Mare: Poco mosso o mosso con moto ondoso in aumento nel corso della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

