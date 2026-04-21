Previsioni AbruzzoMeteo: Masse d’aria fresca in discesa dall’Europa centrale favoriranno condizioni di instabilità anche sulle nostre regioni centrali e temperature in progressiva diminuzione. Tempo in miglioramento da mercoledì sera

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dall’arrivo di masse d’aria fresca, provenienti dall’Europa centrale, che determinano condizioni di instabilità al nord e sulle nostre regioni adriatiche dove, nelle prossime ore, è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche che riguarderà le Marche, la nostra regione e il Molise, con elevata probabilità di rovesci, localmente a carattere temporalesco e fenomeni localmente di moderata intensità, accompagnati da venti nord-orientali in rinforzo – riporta testualmente l’articolo online. Residue condizioni di instabilità continueranno a manifestarsi nella giornata di mercoledì, specie sul versante adriatico ma con nuvolosità e fenomeni in estensione verso il settore tirrenico anche se, alla base dei dati attuali, è previsto un lento e graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche dal pomeriggio-sera di mercoledì, ad iniziare dalle regioni settentrionali, in estensione verso le Marche, verso la nostra regione e verso le restanti regioni meridionali entro la giornata di giovedì. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, infatti, un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche da giovedì, a causa della progressiva espansione di un promontorio di alta pressione che, molto probabilmente, continuerà a favorire condizioni di tempo stabile almeno fino alla giornata di domenica anche se, la tendenza successiva, evidenzia un nuovo possibile cedimento dell’alta pressione e il ritorno di condizioni di instabilità nel corso della prossima settimana ma si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci sparsi, più probabili nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, ma la tendenza è verso una graduale ulteriore intensificazione della nuvolosità e dei fenomeni nel corso della giornata, in particolare nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio e in serata, con rovesci localmente di moderata intensità, anche a carattere temporalesco, accompagnati da venti settentrionali in rinforzo, specie lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Nel pomeriggio-sera, inoltre, la nuvolosità e le precipitazioni interesseranno anche la Valle Peligna, l’Aquilano, la Marsica e l’Alto Sangro – recita il testo pubblicato online. Fenomeni in attenuazione in nottata, tuttavia annuvolamenti e residui fenomeni continueranno ad interessare la nostra regione, in particolare il settore adriatico, nella mattinata di mercoledì, in miglioramento dal pomeriggio-sera – Temperature: In diminuzione, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali, in rinforzo nel pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Non si escludono raffiche di vento durante i possibili temporali.Mare: Poco mosso al mattino ma con moto ondoso in aumento nel corso della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, in giornata, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org