Previsioni AbruzzoMeteo: Masse d’aria fresca provenienti dai vicini Balcani favoriranno un graduale aumento dell’instabilità sulle regioni centro-meridionali a partire dalle prossime ore

- Advertisement -

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

La nostra penisola è interessata da masse d’aria fresca che raggiungono direttamente i vicini Balcani ma che, marginalmente, si estendono anche verso le nostre regioni peninsulari dove, a partire dalle prossime ore, assisteremo ad un graduale aumento dell’instabilità, specie sulle nostre regioni centro-meridionali – Un nucleo di aria fresca presente sull’Europa orientale e sui Balcani tenderà a raggiungere la nostra penisola tra stasera e la giornata di mercoledì, favorendo un progressivo aumento della nuvolosità con probabili temporali lungo la dorsale appenninica, specie nel pomeriggio-sera, tuttavia addensamenti, rovesci e manifestazioni temporalesche potranno interessare anche le aree costiere di Abruzzo e Molise nel corso della mattinata di martedì e mercoledì. L’arrivo di masse d’aria fresca determinerà anche un nuovo calo delle temperature soprattutto sul versante adriatico, con valori che si porteranno al disotto delle medie stagionali almeno fino alla metà della settimana, mentre nel fine settimana il tempo tornerà a migliorare su gran parte delle nostre regioni e le temperature subiranno un nuovo graduale aumento – aggiunge testualmente l’articolo online.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti sulle zone montuose e sul settore adriatico, tuttavia dalla tarda mattinata la nuvolosità tenderà ad aumentare soprattutto sulle zone interne e montuose, dove sono attesi rovesci e manifestazioni temporalesche localmente di moderata intensità, in estensione verso l’Aquilano, la Valle Peligna, la Marsica e l’Alto Sangro, in attenuazione in serata e in nottata – Dalla serata, inoltre, è previsto un graduale aumento della nuvolosità anche sul settore orientale e costiero con instabilità in aumento nelle prime ore della mattinata di martedì.

Temperature: In ulteriore lieve diminuzione, specie nei valori minimi – precisa la nota online. Stazionarie nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale.

Mare: Generalmente mosso – aggiunge testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, oggi, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org