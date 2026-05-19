Previsioni AbruzzoMeteo: Masse d’aria umida di origine atlantica continueranno a favorire condizioni di instabilità sulle regioni centro-meridionali ma da giovedì è previsto un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dalle regioni settentrionali

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: L’Italia continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica che, nella giornata di ieri e in queste ultime ore, ha favorito un graduale aumento della nuvolosità e dell’instabilità su gran parte delle nostre regioni centrali con annuvolamenti, rovesci e manifestazioni temporalesche sparse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel corso delle prossime ore la nuvolosità continuerà ad interessare la nostra regione, il Molise e la Puglia con elevata probabilità di rovesci che, nel pomeriggio, torneranno ad intensificarsi sulle zone interne e montuose ma in avvicinamento verso le zone collinari e costiere – Una graduale attenuazione della nuvolosità è prevista in serata-nottata e nel corso della mattinata di mercoledì, anche se nel pomeriggio non si escludono nuovi addensamenti sulle zone interne e montuose e possibili precipitazioni sparse, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire da giovedì, a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione che si estenderà su gran parte dell’Europa centro-occidentale e, gradualmente, verso la nostra penisola: di conseguenza è atteso un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dalla Sardegna e dalle regioni nord-occidentali, in estensione verso le restanti regioni nel corso del fine settimana, con temperature che si porteranno nuovamente al disopra delle medie stagionali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con annuvolamenti consistenti sulle zone montuose e sul versante adriatico dove non si escludono precipitazioni sparse – si apprende dalla nota stampa. Schiarite, anche ampie, sono attese sulla Marsica e sull’Alto Sangro, in estensione verso il settore adriatico nel corso della mattinata, tuttavia si tratterà di una fase temporanea in quanto a partire dalla tarda mattinata la nuvolosità tornerà ad intensificarsi sulle zone interne e montuose con precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, in sconfinamento verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Non si escludono rovesci sparsi anche lungo la fascia costiera, tuttavia la probabilità di fenomeni sarà più elevata sulle zone collinari, interne e montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nuvolosità e fenomeni in graduale attenuazione in serata e in nottata e il miglioramento proseguirà nella giornata di mercoledì.Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali sul versante adriatico con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Occidentali sulle zone interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Mare: Quasi calmo o poco mosso ma con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, poco fa, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org