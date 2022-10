Previsioni AbruzzoMeteo: Masse d’aria umida di origine atlantica continueranno a favorire episodi di instabilità sulle nostre regioni centrali e sul basso versante adriatico. Nuova fase di maltempo al meridione giovedì, migliora nel fine settimana

- Advertisement -

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata dal transito di masse d’aria umida ed instabile di origine atlantica che, nelle prossime ore, continueranno a favorire episodi di instabilità sulle nostre regioni centrali e sul basso versante adriatico, dove sono attesi rovesci, localmente anche a carattere temporalesco, in temporaneo miglioramento da stasera – si apprende dal portale web ufficiale. La confluenza tra masse d’aria umida di origine atlantica con aria più calda provenienti dalle regioni nord africane determinerà, tra giovedì e venerdì, un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche sulle regioni meridionali, in particolare sul versante tirrenico, con elevata probabilità di forti temporali, tuttavia l’instabilità si manifesterà anche sulle regioni centrali, specie sulle zone appenniniche, in attesa della rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, alla base dei dati attuali, si espanderà verso la nostra penisola nel fine settimana, garantendo un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche e temperature in generale aumento anche sulle nostre regioni: vedremo – recita il testo pubblicato online.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti consistenti al mattino lungo le aree costiere e sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico, dove non si escludono rovesci sparsi, occasionalmente a carattere temporalesco, in attenuazione nel corso della mattinata con schiarite – si apprende dalla nota stampa. Tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio la nuvolosità più compatta si estenderà verso le zone montuose, l’Aquilano, la Marsica e l’Alto Sangro con possibili rovesci, anche a carattere temporalesco, in attenuazione in serata e in nottata –

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi.

Venti: Deboli di direzione variabile o settentrionali, specie lungo le aree costiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Mare: Poco mosso o localmente mosso –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, poco fa, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org