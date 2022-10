Previsioni AbruzzoMeteo: Masse d’aria umida ed instabile di origine atlantica favoriranno un graduale aumento dell’instabilità soprattutto al centro-sud e su gran parte delle nostre regioni centrali

- Advertisement -

La nostra penisola è interessata dall’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica che determinano la formazione di addensamenti associati a precipitazioni, anche a carattere temporalesco, più frequenti sulle regioni tirreniche, sui nostri mari occidentali e sulle regioni meridionali, con fenomeni localmente anche di forte intensità. Non cambierà di molto la situazione nei prossimi giorni, almeno fino a metà settimana l’arrivo di masse d’aria umida ed instabile favorirà annuvolamenti anche sulle nostre regioni centrali con possibili rovesci, anche a carattere temporalesco, specie sulle zone interne e montuose ma, localmente, anche sul settore adriatico, specie nella seconda metà della giornata odierna e nella mattinata di martedì, con l’instabilità che potrà dar luogo a possibili temporali anche sul settore adriatico delle nostre regioni centrali, Abruzzo compreso – Un probabile generale miglioramento delle condizioni atmosferiche sembra probabile a partire dal fine settimana, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con ampie schiarite alternate ad annuvolamenti, in intensificazione dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, specie sulle zone interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel pomeriggio-sera non si escludono rovesci, localmente a carattere temporalesco, sulle zone montuose, in estensione verso il settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Nelle prime ore della mattinata di martedì, inoltre, ci saranno condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sull’Adriatico centrale, sulle zone costiere e sulle zone collinari prossime alla costa – si apprende dal portale web ufficiale.

Temperature: Generalmente stazionarie –

Venti: Generalmente deboli al mattino ma con probabili rinforzi (da sud-est) nel pomeriggio, specie lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web.

Mare: Poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento nel pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online.

