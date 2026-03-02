Previsioni AbruzzoMeteo: Masse d’aria umida provenienti dal Mediterraneo occidentale favoriranno annuvolamenti e possibili precipitazioni sparse, specie nella seconda metà della giornata

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: L’alta pressione, che da giorni determina condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni, tenderà ulteriormente ad attenuarsi nelle prossime ore e, di conseguenza, masse d’aria umida di origine atlantica raggiungeranno la nostra penisola e favoriranno annuvolamenti diffusi, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali – aggiunge la nota pubblicata. Nelle prossime ore la nuvolosità potrebbe dar luogo anche ad occasionali precipitazioni a carattere sparso: si tratterà di nubi medio-alte e stratificate con polvere sahariana in sospensione in quota, in quanto le correnti meridionali spingono dal Mediterraneo occidentale e dalle regioni nord africane la polvere sahariana in sospensione in quota verso le nostre regioni centrali – precisa il comunicato. Non si prevedono sostanziali variazioni nelle prossime ore, tuttavia nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili precipitazioni a carattere sparso sulle aree interne delle Marche, dell’Abruzzo e del Molise, nonché sul vicino Lazio, in attenuazione, in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Nella giornata di martedì sono attese ampie schiarite, tuttavia masse d’aria umida continueranno a raggiungere l’Italia dal Mediterraneo occidentale e, di conseguenza, saranno possibili nuovi addensamenti su gran parte delle nostre regioni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte e stratificate, mentre nelle pianure e nelle valli, e localmente anche sulle zone collinari, saranno possibili foschie e banchi di nebbia grazie ai tassi di umidità piuttosto elevati – precisa la nota online. Nel corso della giornata, la nuvolosità tenderà ad intensificarsi sulle aree interne della nostra regione, soprattutto sulla Marsica e sull’Alto Aquilano, dove non si escludono precipitazioni a carattere sparso che, entro il tardo pomeriggio, potrebbero localmente estendersi verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante Adriatico – recita il testo pubblicato online. Si tratterà di precipitazioni generalmente di debole intensità, ma miste localmente a polvere sahariana – viene evidenziato sul sito web. Schiarite sono attese nella prima parte della giornata di martedì, ma nel pomeriggio non si escludono addensamenti lungo la dorsale appenninica, occasionalmente associati a precipitazioni a carattere sparso, in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Temperature: Generalmente stazionarie – Venti: Deboli di direzione variabile o orientali.Mare quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento nel pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

