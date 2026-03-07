Previsioni AbruzzoMeteo: Masse d’aria umida provenienti dal Mediterraneo occidentale favoriranno annuvolamenti e rovesci sparsi nel fine settimana, specie sulle zone interne e nel pomeriggio-sera, occasionalmente anche sul versante adriatico.

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria umida provenienti dal Mediterraneo occidentale che favoriscono annuvolamenti un po’ su tutte le nostre regioni centrali – precisa il comunicato. Nelle prossime ore, però, dopo una mattinata all’insegna del bel tempo, assisteremo ad un nuovo graduale aumento della nuvolosità sulle zone interne del Lazio, dell’Abruzzo e delle Molise, con possibili deboli precipitazioni a carattere sparso – aggiunge testualmente l’articolo online. Rovesci sparsi saranno probabili anche sulla Puglia e sul Molise, ma in temporanea attenuazione in serata e in nottata, tuttavia nelle prime ore della mattinata di domenica la nuvolosità tornerà ad intensificarsi sulle Marche, sull’Abruzzo, sul Molise, e sul Lazio, dove saranno possibili delle precipitazioni a carattere sparso – Queste saranno in attenuazione lungo la fascia costiera nel corso della mattinata, ma in intensificazione poi, nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono manifestazioni temporalesche – si apprende dalla nota stampa. Alla base dei dati attuali, l’instabilità continuerà a manifestarsi anche nei primi giorni della prossima settimana su gran parte delle nostre regioni peninsulari.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con ampie schiarite sul versante adriatico, mentre annuvolamenti saranno possibili sulla Marsica e sull’Alto Sangro – Foschie dense e banchi di nebbia riguarderanno le valli interne della Marsica, dell’Aquilano e dell’Alto Sangro, e localmente le valli che si affacciano sul versante Adriatico, ma le nebbie tenderanno a diradarsi durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio assisteremo a un graduale e ulteriore aumento della nuvolosità sulle zone interne della nostra regione, dove non si escludono precipitazioni a carattere sparso, più probabili nel tardo pomeriggio e in serata – si legge sul sito web ufficiale. La nuvolosità continuerà ad essere presente nelle prime ore della giornata di domenica e si estenderà anche sul versante adriatico, dove non si escludono deboli precipitazioni, specie al mattino, in attenuazione nel corso della mattinata con probabili schiarite – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tuttavia, nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, la nuvolosità tornerà ad intensificarsi sulle zone interne collinari e montuose, dove non si escludono nuovi rovesci a carattere sparso, localmente temporaleschi, ma in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Foschie dense e banchi di nebbia nelle valli interne appenniniche e, localmente, nelle pianure e nelle valli che si affacciano sul versante adriatico, specie durante le ore più fredde della giornata – Temperature: Stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli di direzione variabile o orientali.Mare quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento nel pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni meteo a cura di Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org