Previsioni AbruzzoMeteo: Masse d’aria umida provenienti dal Mediterraneo occidentale favoriranno la formazione di annuvolamenti e possibili rovesci sparsi, specie sulle zone montuose di Marche e Abruzzo

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola risulta influenzata dalla presenza di una vasta area depressionaria posizionata tra il Mediterraneo occidentale e l’entroterra algerino e marocchino e, di conseguenza, masse d’aria umida legate all’azione della perturbazione raggiungeranno, anche se marginalmente, la nostra penisola e favoriranno annuvolamenti e possibili precipitazioni sparse lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Inoltre corpi nuvolosi misti a polvere sahariana in sospensione in quota tenderanno ad estendersi verso l’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni e favoriranno annuvolamenti che, occasionalmente, potrebbero dar luogo a deboli precipitazioni sparse, specie nella giornata di venerdì. Per quel che riguarda la tendenza per il fine settimana, non è da escludere un graduale aumento dell’instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica e sulle regioni tirreniche, ma si tratta di una tendenza ancora piuttosto incerta che dovrà essere necessariamente confermata nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso con possibili annuvolamenti, foschie/nebbie al primo mattino, specie sul versante adriatico e nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel corso della mattinata la nuvolosità tenderà gradualmente ma temporaneamente ad attenuarsi con conseguenti ampie schiarite su gran parte del territorio regionale anche se, nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, non si escludono nuovi addensamenti, localmente consistenti sulle zone montuose e pedemontane, occasionalmente associati a precipitazioni sparse ma in attenuazione entro la serata – viene evidenziato sul sito web. Poche novità nella giornata di mercoledì, saranno presenti annuvolamenti con polvere sahariana in sospensione in quota ma non si escludono addensamenti consistenti sui rilievi appenninici nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Temperature: Generalmente stazionarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Venti: Deboli di direzione variabile o orientali lungo la fascia costiera – Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento nel pomeriggio – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

