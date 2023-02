Previsioni AbruzzoMeteo: Nuvolosità in ulteriore aumento nelle prossime ore a causa dell’avvicinamento di una nuova perturbazione attesa soprattutto nel fine settimana

- Advertisement -

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall'Associazione AbruzzoMeteo

Sulla nostra penisola la pressione è in graduale diminuzione a causa dell’avvicinamento di una perturbazione atlantica che, dal Mediterraneo occidentale, tenderà a raggiungere la Sardegna e il Tirreno centro-settentrionale, mentre masse d’aria fredda di origine artica tenderanno a spingersi verso L’Europa centro-occidentale e favoriranno la formazione e l’approfondimento di un minimo depressionario sulla Francia meridionale e sul Golfo Ligure con tempo in peggioramento anche sulle nostre regioni centro-settentrionali – Non arriverà il gelo, il freddo interesserà direttamente l’Europa centro-occidentale e, marginalmente, l’arco alpino, tuttavia sulle nostre regioni centro-settentrionali è prevista una graduale diminuzione delle temperature e un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche nel fine settimana, specie nella giornata di domenica – si legge sul sito web ufficiale. Il peggioramento riguarderà anche le nostre regioni centrali ma inizialmente i fenomeni saranno più probabili sulle zone interne, montuose e sulle zone tirreniche, mentre dal pomeriggio-sera di domenica i rovesci tenderanno a manifestarsi anche verso il settore adriatico e proseguiranno anche nei primi giorni della prossima settimana – si apprende dal portale web ufficiale.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con nubi medio-alte e stratificate in aumento ma non si prevedono fenomeni di rilievo anche se, nel corso del pomeriggio, saranno possibili occasionali addensamenti intensi sui rilievi con possibili rovesci sparsi – aggiunge la nota pubblicata. Non si prevedono sostanziali variazioni in serata e nelle prime ore della mattinata di sabato: saranno ancora presenti annuvolamenti ma senza fenomeni rilevanti, anche se non si escludono deboli precipitazioni sparse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Temperature: In lieve aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti occidentali sulle zone interne e montuose con rinforzi nel pomeriggio-sera – si legge sul sito web ufficiale. Orientali altrove – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Mare: Generalmente poco mosso –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell'Associazione AbruzzoMeteo

