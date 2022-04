Previsioni AbruzzoMeteo: Permangono deboli condizioni di instabilità al nord e su parte delle regioni centrali, specie lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono addensamenti pomeridiani e rovesci

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola risulta ancora influenzata dal transito di una perturbazione che ha ormai abbandonato le nostre regioni ma, nelle prossime ore, continuerà a favorire deboli condizioni di instabilità al nord e su parte delle regioni centrali, in particolare lungo la dorsale appenninica, dove sono attesi addensamenti pomeridiani localmente associati a rovesci, anche a carattere temporalesco, in attenuazione entro il tardo pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Anche le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da bel tempo al mattino e possibili addensamenti lungo la dorsale appenninica durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, tuttavia gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un possibile nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche nel corso del fine settimana, a causa dell’arrivo di masse d’aria fresca provenienti dall’Europa centrale che, alla base dei dati attuali, tenderanno a confluire con masse d’aria umida provenienti dal Mediterraneo occidentale, provocando la formazione di corpi nuvolosi e conseguenti precipitazioni anche sulla nostra penisola – si legge sul sito web ufficiale. Si tratta di una tendenza che dovrà essere necessariamente confermata nei prossimi aggiornamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, mentre annuvolamenti potranno interessare la Marsica, l’Aquilano e le zone montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti sulle zone interne e montuose, occasionalmente associati a rovesci, in estensione verso le zone pedecollinari del Teramano in particolare, in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web.

Temperature: Generalmente stazionarie – si apprende dalla nota stampa.

Venti: Deboli o moderati dai quadranti occidentali con possibili rinforzi sulle zone montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata –

