Previsioni AbruzzoMeteo: Perturbazione in avvicinamento verso la nostra penisola determinerà un generale peggioramento delle condizioni atmosferiche nelle prossime ore e nella giornata di venerdì, anche sulle regioni centrali

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa dell’avvicinamento di una perturbazione di origine atlantica, posizionata sul Mediterraneo occidentale, in graduale spostamento verso levante nelle prossime ore; l’arrivo della perturbazione sul Mediterraneo occidentale ha dato luogo alla formazione e all’approfondimento di un vortice depressionario che, in queste ultime ore, ha determinato la risalita di masse d’aria calda e polvere/sabbia dalle regioni nord-africane – si apprende dalla nota stampa. Tra stasera e la giornata di venerdì la perturbazione attraverserà la nostra penisola e favorirà rovesci diffusi su gran parte delle nostre regioni centrali, precipitazioni che risulteranno miste a polvere/sabbia, con possibilità di temporali nella giornata di venerdì. A seguire, alla base dei dati attuali, un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto sabato, tuttavia molto probabilmente si tratterà di una fase temporanea in attesa dell’arrivo di una nuova perturbazione nel corso della giornata di domenica, ma si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.

- Pubblicità -

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo da nuvoloso a coperto con precipitazioni estese, generalmente di debole o moderata intensità, che interesseranno gran parte del territorio regionale ma risulteranno più probabili sulla Marsica, nell’Aquilano, sulla Valle Peligna, nel Teramano e nel Pescarese, mentre rovesci sparsi saranno possibili al primo mattino nel Chietino – Nel corso della giornata le precipitazioni interesseranno praticamente tutto il territorio regionale e risulteranno miste a polvere/sabbia africana, nevose sui rilievi al disopra dei 2000-2300 metri, in temporanea attenuazione in nottata e nelle prime ore della mattinata di venerdì, specie sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel corso della giornata torneranno a formarsi addensamenti che, dalle zone interne e montuose si estenderanno anche verso il settore adriatico con possibilità di temporali.

Temperature: In diminuzione nei valori massimi, in aumento nei valori minimi.

Venti: Deboli o moderati dai quadranti sud-orientali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale.

Mare: Generalmente mosso con moto ondoso in ulteriore aumento nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

In considerazione del quadro meteorologico esposto, AbruzzoMeteo indica un livello di allerta (L1) meteo pari a “1” (su una scala il cui valore massimo è “3”).

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, oggi, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org