Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: Condizioni di instabilità torneranno a manifestarsi soprattutto nella seconda metà della giornata, anche sulle regioni centrali. Nei prossimi giorni è attesa la rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata dal transito di masse d’aria umida in quota che, nelle prossime ore, manterranno attive condizioni di instabilità sull’arco alpino e lungo la dorsale appenninica con addensamenti, rovesci e manifestazioni temporalesche soprattutto nella seconda metà della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. L’instabilità si manifesterà anche sulle nostre regioni, inizialmente sulle zone montuose e localmente sul versante adriatico con annuvolamenti in intensificazione tra la tarda mattinata e il pomeriggio: proprio nel pomeriggio saranno possibili rovesci e manifestazioni temporalesche che, inizialmente, si estenderanno verso le zone pedecollinari dell’Ascolano, Teramano, Pescarese e nel Chietino, tuttavia con il passar delle ore i fenomeni torneranno ad interessare anche l’Aquilano, la Valle Peligna, l’Alto Sangro, l’Alto Molise e la Marsica – si apprende dal portale web ufficiale. Una nuova graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni è prevista in serata, in nottata e nella giornata di mercoledì, con tempo in graduale miglioramento e temperature in aumento – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, la rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana dapprima sulle regioni settentrionali e sul medio versante Tirrenico, mentre nel fine settimana l’alta pressione si espanderà verso le restanti regioni centrali favorendo un ulteriore aumento delle temperature con valori ben al disopra delle medie stagionali.

- Pubblicità -

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti al mattino, specie lungo la fascia costiera – Nel corso della giornata, in particolare dalla tarda mattinata, la nuvolosità tornerà ad intensificarsi ad iniziare dai rilievi con rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione inizialmente verso il Teramano, il Pescarese e il Chietino, soprattutto verso le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, ma nel corso del pomeriggio i fenomeni torneranno ad interessare l’Aquilano, la Valle Peligna, l’Alto Sangro e, localmente, la Marsica – si legge sul sito web ufficiale. In serata-nottata è previsto un nuovo miglioramento delle condizioni atmosferiche che proseguirà nella giornata di mercoledì.

Temperature: Stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi – aggiunge la nota pubblicata. In diminuzione nel pomeriggio nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi.

Venti: Deboli di direzione variabile o orientali – Possibili raffiche di vento durante i temporali.

Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso – riporta testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org