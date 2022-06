Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: Corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale attraverseranno le regioni centrali nelle prossime ore. Domenica con ampie schiarite e temperature in aumento: attesa intensa ondata di calore lunedì e martedì

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.

La temporanea attenuazione di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana ha favorito l’arrivo di corpi nuvolosi, provenienti dal Mediterraneo occidentale, che nelle prossime ore attraverseranno le nostre regioni centrali e determineranno annuvolamenti con occasionali precipitazioni sparse, miste a sabbia – Non si escludono fenomeni di instabilità sulle Marche e sulla nostra regione, specie nel pomeriggio-sera, tuttavia la tendenza è verso un nuovo miglioramento delle condizioni atmosferiche nella giornata di domenica a causa di una nuova espansione di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, tra lunedì e martedì, favorirà un sensibile rialzo delle temperature su gran parte delle nostre regioni centro-meridionali, con valori massimi che potranno sfiorare o localmente superare i +40°C su Marche, Abruzzo e Molise – si apprende dalla nota stampa. Il caldo intenso proseguirà anche nei giorni successivi, anche se da mercoledì assisteremo ad un lieve calo delle temperature, tuttavia non si prevedono sostanziali variazioni almeno fino alla fine della prossima settimana, con temperature che si manterranno ancora nettamente al disopra delle medie stagionali.

- Pubblicità -

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti consistenti nel corso della mattinata, ad iniziare dalla Marsica e dall’Aquilano, in estensione verso le restanti zone entro la tarda mattinata/pomeriggio, con possibili rovesci sparsi, misti a sabbia – Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio non si escludono fenomeni di instabilità nel Teramano, occasionalmente nel Pescarese, in miglioramento in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Schiarite nella giornata di domenica con temperature in ulteriore progressivo aumento – riporta testualmente l’articolo online.

Temperature: In lieve diminuzione in mattinata sul settore adriatico, in graduale aumento nel corso della giornata di domenica – si legge sul sito web ufficiale.

Venti: Inizialmente soffieranno dai quadranti sud-occidentali con Garbino sul versante adriatico, tuttavia nel pomeriggio i venti tenderanno a provenire dai quadranti orientali, specie lungo la fascia costiera e collinare – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Mare: Poco mosso o localmente mosso nel pomeriggio – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, in giornata, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org