Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: Corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale raggiungeranno le nostre regioni centrali e favoriranno annuvolamenti e un lieve calo delle temperature tra oggi e venerdì

Previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che si estende soprattutto verso le regioni centro-meridionali e determina la risalita di masse d’aria calda verso le nostre regioni peninsulari, dove le temperature risultano ancora abbondantemente al disopra delle medie stagionali; ma rispetto ai giorni scorsi la struttura di alta pressione tenderà temporaneamente ad attenuarsi e, di conseguenza, le temperature subiranno una lieve diminuzione e non mancheranno annuvolamenti anche sulle regioni centrali, a causa del transito di corpi nuvolosi (nubi medio-alte e sabbia in sospensione) che potranno dar luogo anche ad occasionali precipitazioni a carattere sparso, mentre le regioni settentrionali saranno interessate da forti temporali che, dalle zone alpine e prealpine, potrebbero estendersi localmente anche verso le aree di pianura – si apprende dal portale web ufficiale. Nei prossimi giorni, in particolare nei primi giorni della prossima settimana, la nostra penisola sarà, molto probabilmente, interessata da una nuova intensa ondata di calore che si manifesterà soprattutto al centro-sud, mentre forti temporali torneranno ad interessare le regioni settentrionali: vedremo – recita il testo pubblicato online.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso con nuvolosità in graduale aumento nel corso della mattinata ad iniziare dal settore occidentale, in estensione verso le restanti zone entro la tarda mattinata – si apprende dal portale web ufficiale. Non si escludono occasionali rovesci a carattere sparso, misti a sabbia, inizialmente più probabili sulle zone interne e montuose, in locale estensione verso il settore orientale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Schiarite torneranno a manifestarsi in serata e in nottata, a partire dal settore occidentale – si apprende dalla nota stampa.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve diminuzione, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli occidentali con possibili rinforzi sulle zone interne e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, orientali altrove – recita la nota online sul portale web ufficiale. Possibile debole Garbino sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online.

Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

