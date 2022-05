Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana caratterizzato da tempo stabile e temperature al disopra delle medie stagionali soprattutto sulle regioni centro-meridionali anche se nella giornata di domenica assisteremo ad un graduale cedimento dell’alta pressione

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni centro-meridionali, mentre sull’arco alpino tenderanno nuovamente a manifestarsi episodi di instabilità provocati da infiltrazioni di aria umida di origine atlantica che, nelle prossime ore, potranno favorire nuove formazioni temporalesche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ben diversa la situazione meteorologica al centro-sud dove il tempo continuerà a risultare stabile e prevalentemente soleggiato con occasionali velature e temperature abbondantemente al disopra delle medie stagionali, tuttavia come anticipato nei precedenti aggiornamenti l’alta pressione tenderà gradualmente ad attenuarsi soprattutto in quota tra domenica e lunedì, favorendo un lieve aumento dell’instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono occasionali rovesci temporaleschi.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con temperature massime in ulteriore aumento e valori che risulteranno ben al disopra delle medie stagionali – Nel corso della giornata è previsto un graduale aumento della nuvolosità a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate che attraverseranno gran parte delle regioni centrali ma non produrranno fenomeni – precisa il comunicato. Anche la giornata di domenica sarà caratterizzata da tempo stabile al mattino ma con annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono rovesci, anche a carattere temporalesco, in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web.

Temperature: In ulteriore aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli di direzione variabile o orientali, specie lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale.

Mare: Quasi calmo o poco mosso – riporta testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e' stato diramato, in giornata, dal servizio stampa dell'Associazione AbruzzoMeteo.