Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana caratterizzato da tempo stabile e temperature in ulteriore aumento, ma non mancheranno annuvolamenti (con sabbia in sospensione) a partire da domenica

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola risulta ancora interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, nel corso del fine settimana, garantirà tempo stabile e temperature massime in ulteriore aumento su gran parte delle nostre regioni anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, l’alta pressione tenderà ad attenuarsi a partire da domenica, in particolare alle quote superiori, favorendo l’arrivo di corpi nuvolosi e il ritorno della sabbia in sospensione in quota proveniente dall’Europa occidentale e dal Mediterraneo occidentale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’attenuazione dell’alta pressione potrà favorire, inoltre, lo sviluppo di addensamenti lungo la dorsale appenninica, localmente associati a rovesci temporaleschi, in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Nei primi giorni della prossima settimana, inoltre, l’alta pressione tenderà gradualmente ad attenuarsi soprattutto al centro-nord, determinando un progressivo aumento dell’instabilità a causa dell’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica che potranno favorire episodi temporaleschi anche sulle nostre regioni centrali – Si tratta, tuttavia, di una situazione ancora piuttosto incerta che dovrà essere necessariamente confermata nei prossimi aggiornamenti.

- Pubblicità -

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, mentre nel pomeriggio-sera saranno possibili annuvolamenti a causa dell’avvicinamento di corpi nuvolosi, nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni, tuttavia non si escludono addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi, occasionalmente associati a rovesci, più probabili nel pomeriggio-sera di domenica – si legge sul sito web ufficiale. La giornata di domenica sarà caratterizzata da condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con annuvolamenti (e sabbia in sospensione in quota) in arrivo nel corso della giornata: non si escludono addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica, in attenuazione in serata e in nottata –

Temperature: In ulteriore aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli a regime di brezza con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera –

Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, oggi, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org