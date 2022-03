Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana caratterizzato da tempo stabile ma con annuvolamenti nella giornata di sabato e nuvolosità in attenuazione nella giornata di domenica ma con temperature al disotto delle medie stagionali

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

La nostra penisola risulta influenzata dal transito di un sistema nuvoloso di origine atlantica che, nel corso delle prossime ore, attraverserà le nostre isole maggiori (dove sono attese precipitazioni), provocando annuvolamenti anche sulle nostre regioni centrali, ma si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni; addensamenti possibili anche sul settore adriatico delle nostre regioni, a causa di infiltrazioni di aria fredda provenienti dai Balcani che continueranno a mantenere le temperature al disotto delle medie stagionali – precisa il comunicato. Fine settimana caratterizzato, dunque da annuvolamenti nelle prossime ore e da ampie schiarite nella giornata di domenica, con temperature massime in graduale aumento, mentre gelate diffuse si manifesteranno durante le ore serali, notturne e al primo mattino, specie nelle valli interne appenniniche e, localmente, nelle vallate che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Da lunedì, inoltre, alla base dei dati attuali, sulla nostra penisola è prevista la rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che determinerà tempo stabile e temperature in aumento, tuttavia molto probabilmente si tratterà di una fase temporanea in attesa di un probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche tra mercoledì e giovedì, ma si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata: nubi medio-alte e stratificate potranno interessare il settore occidentale, mentre annuvolamenti potranno manifestarsi sul settore orientale e costiero nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo – recita il testo pubblicato online. Foschie e occasionali banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano dove le temperature scenderanno al disotto dello zero durante le ore serali, notturne e al primo mattino – Nuvolosità in attenuazione nella giornata di domenica con ampie schiarite e temperature massime in graduale aumento – riporta testualmente l’articolo online.

Temperature: Stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti orientali o sud-orientali.

Mare: Generalmente poco mosso, localmente mosso –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, in giornata, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org