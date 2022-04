Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: Forti venti di Libeccio continueranno ad interessare le nostre regioni centrali ma tra stasera e le prime ore della giornata di domenica transiterà una veloce perturbazione atlantica

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata da un flusso di correnti occidentali che, in queste ultime ore e nella giornata di ieri, hanno favorito un deciso rinforzo dei venti di Libeccio e temperature in generale aumento su gran parte delle nostre regioni centrali – precisa il comunicato. Non cambierà di molto la situazione meteorologica nel corso delle prossime ore, tuttavia dal pomeriggio assisteremo ad un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche che si manifesterà dapprima sulle Marche, in estensione verso l’Abruzzo, il Molise e la Puglia entro la tarda serata-nottata e nelle prime ore della mattinata di domenica – Una veloce perturbazione atlantica, infatti, attraverserà le nostre regioni e sarà accompagnata da un generale calo termico e fenomeni di instabilità, con rovesci, anche a carattere temporalesco, e nevicate in calo intorno ai 700-1000 metri, specie nelle prime ore della mattinata di domenica – si legge sul sito web ufficiale. Si tratterà di una fase meteorologica piuttosto veloce a cui farà seguito un rapido miglioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dalle Marche, in estensione verso la nostra regione e il vicino Molise entro la tarda mattinata domenica e proseguirà anche nei primi giorni della prossima settimana, a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione che, alla base dei dati attuali, determinerà condizioni di tempo stabile almeno fino alla giornata di mercoledì.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso ma senza fenomeni di rilievo, tuttavia continueranno a soffiare forti venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico) con raffiche localmente superiori ai 70-90 Km/h, specie sulle zone pedecollinari e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Dalla tarda mattinata la nuvolosità tenderà ad intensificarsi sul settore occidentale della nostra regione e non si escludono occasionali rovesci sparsi, più probabili a ridosso dei rilievi – Dal pomeriggio i venti di Libeccio tenderanno progressivamente ad attenuarsi e inizieranno a disporsi dai quadranti settentrionali, con nuvolosità in graduale aumento dalla serata, ad iniziare dal Teramano, in estensione verso le restanti zone entro la tarda serata-nottata, con rovesci, localmente a carattere temporalesco, accompagnati da venti di Maestrale in rinforzo e temperature in sensibile diminuzione – si apprende dalla nota stampa. Nelle prime ore della mattinata di domenica, inoltre, saranno possibili rovesci nevosi fino a quote relativamente basse, intorno ai 700-1000 metri, tuttavia si tratterà di una fase piuttosto veloce a cui farà seguito un rapido miglioramento delle condizioni atmosferiche che si manifesterà nel corso della mattinata e nella seconda metà della giornata – si legge sul sito web ufficiale.

Temperature: In ulteriore lieve aumento, specie sul settore adriatico dove i valori risulteranno abbondantemente al disopra delle medie stagionali – Dal tardo pomeriggio-sera è prevista una diminuzione che risulterà piuttosto sensibile in serata-nottata e nelle prime ore della mattinata di domenica, specie nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino –

Venti: Moderati o forti dai quadranti sud-occidentali con forti raffiche sulle zone pedecollinari e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Temporanea attenuazione dei venti dal pomeriggio ma entro stasera tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali, rinforzando, specie sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online.

Mare: Generalmente mosso, localmente poco mosso sottocosta – Dal pomeriggio-sera moto ondoso in rapido aumento –

