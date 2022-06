Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: Il temporaneo cedimento dell’alta pressione continuerà a favorire l’arrivo di corpi nuvolosi anche sulle nostre regioni centrali. Da lunedì caldo intenso su gran parte del centro-sud

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola è interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, tenderà temporaneamente ad attenuarsi sulle regioni centro-settentrionali, favorendo l’arrivo di corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale che, nelle prossime ore, torneranno ad attraversare anche le nostre regioni centrali e potranno dar luogo ad occasionali precipitazioni – precisa la nota online. Situazione che non cambierà di molto nella giornata di sabato, con annuvolamenti e possibili precipitazioni sparse (miste a sabbia) che interesseranno ancora le regioni centrali, mentre da domenica il tempo tornerà a migliorare a causa di una nuova espansione di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, tra lunedì e martedì, favorirà la risalita di masse d’aria molto calda dalle regioni nord africane e determinerà un’intensa ondata di caldo che interesserà gran parte del centro-sud, con valori massimi che potranno agevolmente superare i +40°C su molte regioni.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con nuvolosità in aumento nel corso della mattinata, ad iniziare dalla Marsica e dall’Aquilano, in estensione verso le restanti zone entro il pomeriggio: non si escludono precipitazioni sparse, miste a sabbia, in estensione dal settore occidentale verso il settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Nuvolosità che continuerà ad essere presente anche nella giornata di sabato con possibili occasionali rovesci sparsi, occasionalmente a carattere temporalesco, in miglioramento dalla serata – viene evidenziato sul sito web.

Temperature: Stazionarie o in lieve aumento ma con valori ancora al disopra delle medie stagionali.

Venti: Deboli dai quadranti orientali lungo la fascia costiera – Occidentali o sud-occidentali sulle zone interne e montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata –

